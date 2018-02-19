Oxfam: Haiti'deki skandalın zanlıları tanıkları tehdit etti

Oxfam orijinal, karartılmamış raporun bir kopyasının Haiti hükümetine verileceğini ve "hatalardan" ötürü özür dileyeceğini açıkladı.

11 sayfalık raporun bazı kısımları, görgü tanıklarını tehdit etmekle suçlanan üç kişi de dahil, adı geçenlerin kimliklerini saklamak için karartıldı.

90'dan fazla ülkede 10 bine yakın çalışanı olan Oxfam, verilen kararlarla ilgili "mümkün olduğunca şeffaf" olmak istediğini söyleyerek, raporun sansürlenmiş bir versiyonunu yayımladı.

Uyarıya karşın, soruşturmada adı geçen bazı erkekler, diğer yardım kuruluşlarında çeşitli görevlere getirildi.

Oxfam 2011'de haçırlanan raporda "problemli personelin" diğer yardım kuruluşlarında çalışmasının önlenmesi adına "daha çok şey yapılması gerektiğini" belirtiyor.

Yardım kuruluşu Oxfam, Haiti'de 2010'da meydana gelen depremden kurtulanlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girme suçlamalarının merkezindeki üç çalışanının 2011'de yapılan soruşturmadaki tanıkları tehdit ettiğini açıkladı.

Oxfam, çalışanlarının Haiti'de seks işçileriyle yattıkları iddiasıyla ilgili soruşturmayı ele alma biçimi nedeniyle, artan bir uluslararası baskı altında.

'**Zorbalık ve yıldırma'**

Raporda, Haiti'deki davranışları nedeniyle yedi kurum çalışanının Oxfam'dan ayrıldıkları görülüyor.

Oxfam'a ait yerlerde seks işçileriyle yatmaları nedeniyle bir çalışanın görevden alındığı, üçünün de istifa ettiği belirtiliyor. Raporda, küçük yaştaki seks işçilerinin kullanılmış olma ihtimali de dışlanmıyor.

İki çalışanın da zorbalık ve yıldırma nedeniyle, bunlardan birinin aynı zamanda porno indirmesi nedeniyle görevden alındığı, bir kişinin de personeli korumakta başarısız olduğu için atıldığı kaydediliyor.

Raporda o dönem Oxfam'ın Haiti Operasyonu Direktörü olan Roland Van Hauwermeiren'in, sorgusunda Oxfam'ın verdiği dairede "seks işçileriyle yattığını itiraf ettiği" vurgulanıyor.

Van Hauwermeiren geçen hafta seks işçileriyle yattığı suçlamasını reddetmişti.

Van Hauvermeiren'in, soruşturmanın geri kalan kıskıyla tam işbirliği yapması karşılığında istifa etmesine izin verildiği söyleniyor.