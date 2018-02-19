HABER

Oxfam: Haiti'deki skandalın zanlıları tanıkları tehdit etti

19.02.2018 06:58 | Son Güncelleme

Yardım kuruluşu Oxfam, Haiti'de 2010'da meydana gelen depremden kurtulanlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girme suçlamalarının merkezindeki üç çalışanının 2011'de yapılan soruşturmadaki tanıkları tehdit ettiğini açıkladı.

Oxfam: Haiti'deki skandalın zanlıları tanıkları tehdit etti

Yardım kuruluşu Oxfam, Haiti'de 2010'da meydana gelen depremden kurtulanlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girme suçlamalarının merkezindeki üç çalışanının 2011'de yapılan soruşturmadaki tanıkları tehdit ettiğini açıkladı.

Kuruluş, kamuoyundan gelen baskının ardından, iddialarla ilgili hazırladığı kurum içi raporunu yayımladı.

Oxfam 2011'de haçırlanan raporda "problemli personelin" diğer yardım kuruluşlarında çalışmasının önlenmesi adına "daha çok şey yapılması gerektiğini" belirtiyor.

Uyarıya karşın, soruşturmada adı geçen bazı erkekler, diğer yardım kuruluşlarında çeşitli görevlere getirildi.

90'dan fazla ülkede 10 bine yakın çalışanı olan Oxfam, verilen kararlarla ilgili "mümkün olduğunca şeffaf" olmak istediğini söyleyerek, raporun sansürlenmiş bir versiyonunu yayımladı.

11 sayfalık raporun bazı kısımları, görgü tanıklarını tehdit etmekle suçlanan üç kişi de dahil, adı geçenlerin kimliklerini saklamak için karartıldı.

Oxfam orijinal, karartılmamış raporun bir kopyasının Haiti hükümetine verileceğini ve "hatalardan" ötürü özür dileyeceğini açıkladı.

Oxfam, çalışanlarının Haiti'de seks işçileriyle yattıkları iddiasıyla ilgili soruşturmayı ele alma biçimi nedeniyle, artan bir uluslararası baskı altında.

'**Zorbalık ve yıldırma'**

Raporda, Haiti'deki davranışları nedeniyle yedi kurum çalışanının Oxfam'dan ayrıldıkları görülüyor.

Oxfam'a ait yerlerde seks işçileriyle yatmaları nedeniyle bir çalışanın görevden alındığı, üçünün de istifa ettiği belirtiliyor. Raporda, küçük yaştaki seks işçilerinin kullanılmış olma ihtimali de dışlanmıyor.

İki çalışanın da zorbalık ve yıldırma nedeniyle, bunlardan birinin aynı zamanda porno indirmesi nedeniyle görevden alındığı, bir kişinin de personeli korumakta başarısız olduğu için atıldığı kaydediliyor.

Raporda o dönem Oxfam'ın Haiti Operasyonu Direktörü olan Roland Van Hauwermeiren'in, sorgusunda Oxfam'ın verdiği dairede "seks işçileriyle yattığını itiraf ettiği" vurgulanıyor.

Van Hauwermeiren geçen hafta seks işçileriyle yattığı suçlamasını reddetmişti.

Van Hauvermeiren'in, soruşturmanın geri kalan kıskıyla tam işbirliği yapması karşılığında istifa etmesine izin verildiği söyleniyor.

Adı, görgü tanıklarını tehdit etmekle suçlanan personel arasında da geçmiyor.

Raporun "alınan dersler" başlıklı kısmında da, skandala adı karışan çalışanların başka görevlere getirilmesini önlemek için daha sıkı kurallar getirilmesi tavsiye ediliyor.

Uyarıya karşın, raporda adı geçenlerin bazıları Oxfam da dahil başka yardım kuruluşlarında çalıştılar.

Van Hauwermeiren daha sonra Action Against Hunger adlı yardım kuruluşunun Bangladeş'teki direktörü oldu.

Action Against Hunger Hauwermeiren hakkında çeşitli soruşturmalar yaptıklarını, ancak Oxfam'dan herhangi bir bilgi gelmediğini belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Teröristler burada saklanıyor! TSK ve ÖSO ateş açamıyor

Teröristler burada saklanıyor! TSK ve ÖSO ateş açamıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Gürcan: Türkiye için riskler artar

Gürcan: Türkiye için riskler artar

IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Yorum: Münih Güvenlik Konferansı - Diplomasinin sonu mu?

Yorum: Münih Güvenlik Konferansı - Diplomasinin sonu mu?

İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olma yolunda

İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olma yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.