Oxfam'a Haiti'de geçici çalışma yasağı

Oxfam üyeleri seks partileri düzenlemek ve cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Haiti hükümeti, seks skandalıyla sarsılanİngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın ülkedeki faaliyet iznini geçici olarak iptal etti. Le Nouvelliste gazetesindeki haberde iptal kararının iki ay geçerli olacağını yazdı.
Oxfam üyelerinin 2011 yılında Haiti'de hayat kadınlarıyla seks partileri düzenledikleri öğrenilmişti. Son olarak, Haiti'ye yardım çalışmalarına katılmak için giden Oxfam mensuplarının cinsel istismar, tecavüz ve tehdit suçları işlediklerine dair bir rapor yayımlanmıştı.
Aralarında Haiti yardım çalışmaları koordinatörünün de bulunduğu yedi Oxfam mensubu ülkeyi terk etmişti. Oxfam Almanya şubesi basın sözcüsü Steffen Küßner, İtalya, İspanya ve Quebec'teki Oxfam örgütlerinin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
DW, dpa/AG, BÖ
Deutsche Welle Türkçe
ABD'den son dakika Kudüs kararı!
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Fatih'te dehşet: Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Suriye hükümeti sivillere bildiri attı: Doğu Guta'yı terk edin
Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!
Şok görüntüler! Otobüs şoförüne böyle saldırdılar
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum