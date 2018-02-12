Oxfam'da seks skandalı üst düzey istifa getirdi

Lawrence, "utanç duyduğunu" söyledi.İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın çalışanlarının Çad ve Haiti'de seks partileri düzenledikleri iddiaları üzerine kurumun genel müdür yardımcısı Penny Lawrence istifa etti.

İstifasını pazartesi günü veren Lawrence, seks partisi skandalıyla ilgili olarak doğru zamanda tavır almadığı için "sorumluluğun tamamını" üstlendiğini açıkladı. Haiti depreminin gerçekleştiği 2010 yılında Oxfam program direktörü olan Lawrence, "bunun kendisinin gözetimi altında gerçekleşmesinden utanç duyduğunu" söyledi.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt ise, BBC'ye yaptığı açıklamada Oxfam'ın seks skandalı haberleriyle ilgili olarak yetkili kurumlarla kapsamlı bir işbirliğine gitmesini ve ellerindeki tüm bilgileri bu kurumlarla paylaşmasını beklediğini söyledi.

Oxfam'ın ''etik yönetimde'' başarısız olduğunu ve bu konuyu örgüt yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmede ele alacağını belirten Mordaunt, Oxfam ve diğer yardım kuruluşlarının bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlem mekanizmalarını devreye sokmamaları durumunda hükümet fonlarını kaybedebileceklerini de sözlerine ekledi.