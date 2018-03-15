Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

Kadın hakları ve feminizm çalışmaları İngiltere'de üniversitelerin müfredatlarında daha geniş yer bulacak.

Oxford Üniversitesi Felsefe Bölümü, okuma listelerinde artık daha çok kadın filozofa yer verecek ve feminist felsefe çalışmaları yeni lisans programlarıyla güçlendirilecek.

Kadın öğrencileri felsefeye çekme amacıyla başlatılan bir dizi değişiklik kapsamında üniversite ayrıca feminist felsefeyle ilgili yeni bir lisans programı başlatıp, bölümde eğitim vermeleri için yeni akademisyenler görevlendirdi.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi'nin kısa bir süre öncesine kadar Felsefe Bölümü Başkanlığını yapan Profesör Edward Harcourt, yeni lisans programının 'hem ilginç olduğu için hem de Oxford'daki feminist felsefenin güçlendirilmesi amaçlı' olduğunu söyledi.

Prof Harcourt, "Kadın öğrencilerimize felsefenin kendileri için olduğu mesajını vermek istiyoruz" dedi.

Felsefe Bölümü'nde görevli akademisyenlerden ayrıca, okuma listelerindeki yazarların hangilerinin kadın olduğunun anlaşılması için, isimlerin yalnızca baş harfleri değil, tam isim olarak kullanılması istendi.