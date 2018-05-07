Öyle bir mesaj attı ki, bir gecede fenomen oldu

İngiliz kadın, programda eşleştiği bir adamla yaşadığı diyalog sayesinde bir gecede sanal alemin tanınır isimleri arasında yer aldı.
Sosyal medyada fenomen olmak için yapmadıkları kalmadı!
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İngiltere'de bir kadın Tinder'da yaşadığı diyalog sonrası sosyal medyada bir gecede fenomen oldu.
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Dünyanın en çok kullanılan çöpçatanlık uygulamalarından Tinder, zaman zaman yaşanan diyaloglarla sosyal medyanın gündemine oturuyor.
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Bu örneklerden sonuncusu İngiltere’de bir kadın ve eşleştiği adam arasında yaşandı.
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Chesterfield’da yaşayan Chloe Lucas, adının Chloe mi yoksa Chlo’mu olduğunu soran adama, gerçekte adının Chloe olduğunu ama Chlo’yu kullanmayı tercih ettiğini söyledi.
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‘Arkadaşların sana ne diyor’ diye soran adam hiç beklemediği bir cevap aldı: York Dükü.
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Adam cevaba anlam veremezken, Chloe “Böyle sesleniyorlar, çünkü 10 bin erkekle birlikte oldum” yazdı. Adamın buna cevabı ise ‘O….u’ oldu.
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Adını vermediği adamla konuşmalarını arkadaşlarına gösteren Chloe, onların da önerisiyle sosyal medyada paylaşmaya karar verdi.
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Chloe ve adam arasındaki konuşmalar büyük dikkat çekerken Twitter’da dakikalar içerisinde 120 bin kez paylaşıldı.
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Chloe, erkeklerin espri anlayışı olan kadınlardan hoşlandıklarını söylediğini, ancak kendi yaşadığı örnekte olduğu gibi espriyle nasıl baş edeceklerini bilmediklerini söyledi.
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CANLI YAYINDA YAPMADIKLARI KALMADI!
Dünyanın en büyük oyun yayıncılığı platformu olan Twitch'te sular bir türlü durulmuyor. Bu kez bir yayıncının partisi ve ortaya çıkan uygunsuz manzaralar yasak getirdi.
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Bile_Dani canlı yayınlarla oyunseverlerin karşısına çıkan bir yayıncı. Ancak Dani'nin hesabı kapatılmış durumda; sebebi ise yanında kızlarla aşırı alkollü bir yayın yapmak.
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Twitch'te alkol kullanan yayıncılar var, ama bu durum cidden biraz aşırı. Elbette böyle bir yayın yapılabilir, bu noktada sıkıntı yok. Sıkıntı alkolün etkisiyle Twitch topluluk kurallarına aykırı hareketler yapıldığında başlıyor.
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CANLI YAYINDA SOYUNDU!
Bu minik kaza yayının 20. dakikası civarında yaşanıyor ve Bile_Dani'nin de etkisiyle kızlardan biri uygunsuz hareketler yapmaya başlıyor.
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Ancak bu olay tek değil. Daha önce de canlı yayında soyunmaya başlayan genç oyuncu görenleri şaşkına çevirmişti.
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Twitch her ne kadar popüler bir yayın platformu olsa da yaşanan bazı olaylar insanın canını hayli sıkabiliyor.
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Artık dikkat çekmek için her türlü garip şeyi deneyenlere rastlayabiliyoruz. İlginç göğüs dekolteleri, yayın sırasında bağıra bağıra küfür... Saymaya bile gerek yok.
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Popüler bir Runescape yayıncısı kamera karşısında soyunduğu için Twitch'teki hesabı kapatıldı.
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Aslında kendisi genel olarak Twitch topluluğundaki davranışları nedeniyle daha önce bir çok kez uyarı bile almıştı.
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Canlı yayınına daha çok insanın katılmasını sağlamak için yayın sırasında üzerindekileri çıkarmayı denedi.
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Ve çok geçmeden genç kızın hesabı tamamen kapatılmış oldu.
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Twitch, YouTube'un aksine tamamen oyun odaklı bir video platformu ve kullanıcılar canlı yayında oyunlar oynayarak kitlelere ulaşıyor ve bundan para kazanıyor.
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