'Oyun Bağımlılığı' Zihinsel Sağlık Sorunu mu?

Çocuklarının bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğunu düşünen ebeveynler artık sağlık yetkililerinden yardım alabilecek. Dünya Sağlık Örgütü, bir süre önce yayınladığı Uluslararası Hastalık Sınıflandırma kılavuzunun 11’nci güncellemesinde “oyun bağımlılığını” zihinsel bir sağlık sorunu olarak tanımladı. Ancak bu tanımlamaya karşı çıkan psikologlar da var.
Yazılımcılar, bilgisayar oyunu tutkunlarının ilgisini çeken oyunlar oluşturmak için yarışıyor. Birçok genç, bilgisayar oyunlarına o kadar bağlanıyor ki, hayatta daha önemli şeyleri yapmak için bile ara vermiyor. Kanadalı Cam Adair de bunlardan biri.
Cam Adair, “Oyun oynamaya ilk başladığımda sorun yoktu. Sağlıklı ve mutlu bir çocuktum. Hokey oynuyordum. Ama sonra, sorun haline gelmeye başladı. Liseyi bıraktım. Mezun olmadım ve üniversiteye gitmedim. Hatta öyle bir noktaya geldim ki, sanki işim varmış gibi davranıp, günde 16 saat bilgisayar oyunu oynuyordum.” şeklinde konuşuyor.
Uzmanlar, belirtilerin alkol ve uyuşturucu bağımlığı belirtilerine benzediğini söylüyor.
Christopher Mulligan'a göre, oyun oynayanlar, mesaj atanlar, YouTube videoları izleyen çocuklar dopamin salgılıyor. Aniden durunca, yani bir ebeveyn müdahale edince ya da gerçekten durmaları gerekince, ani yoksunluk belirtileri yaşıyorlar.
Ancak bazı uzmanlar, aşırı bilgisayar oyunu oynamanın bağımlılık olarak sınıflandırılmasına karşı çıkıyor, anksiyete veya depresyonla mücadele edenlerin ve sosyalleşme sorunu olan çocukların bilgisayar oyunlarına başvurduğunu söylüyor. Uzmanlar, bu sorunlar çözüldüğünde, oyun oynama ihtiyacının da azaldığını belirtiyor.
Cam Adair, intihara eğilimli hale geldiğinde profesyonel yardıma başvurmuş.
Cam Adair, bu oyunların nasıl tasarlandığını, sizi niye bu kadar bağımlı hale getirdiğini, hangi insani ihtiyaçlarınızı karşıladığını anlamamız gerektiğini söylüyor.
Adair, bu hastalığın tedavi edilebilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün toplumları bilinçlendirmeye karar vermesinden memnun.
Los Angeles’taki Siber Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, bilgisayar oyunları, sosyal medya, telefon ve siber porno bağımlılıklarını içeren teknoloji bağımlılığını değerlendirme ve tedavi imkanı sunuyor.
Christopher Mulligan, beş yaşındaki çocuklardan ve yetişkinlere kadar çok geniş bir yaş grubuyla çalıştıklarını belirtiyor.
Merkezin kurucusu Christopher Mulligan, teknoloji bağımlılığı tedavisinin, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisinden farklı olduğunu söylüyor.
Christopher Mulligan, sonuçta bir gün yeniden bilgisayarlarını ve telefonlarını kullanacaklarını, dolayısıyla, kendilerinin burada onlara, teknolojiyle sürdürülebilir bir ilişki kurmak gibi çok zor bir şey öğrettiklerini bildiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağımlılığını bir hastalık olarak sınıflandırmanın, ulusal sağlık örgütlerinin sorunu anlayıp, tedavi yollarına yönelmelerine yardımcı olacağını belirtiyor.
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