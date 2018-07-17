'Oyun Bağımlılığı' Zihinsel Sağlık Sorunu mu?

Çocuklarının bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğunu düşünen ebeveynler artık sağlık yetkililerinden yardım alabilecek. Dünya Sağlık Örgütü, bir süre önce yayınladığı Uluslararası Hastalık Sınıflandırma kılavuzunun 11’nci güncellemesinde “oyun bağımlılığını” zihinsel bir sağlık sorunu olarak tanımladı. Ancak bu tanımlamaya karşı çıkan psikologlar da var.

Yazılımcılar, bilgisayar oyunu tutkunlarının ilgisini çeken oyunlar oluşturmak için yarışıyor. Birçok genç, bilgisayar oyunlarına o kadar bağlanıyor ki, hayatta daha önemli şeyleri yapmak için bile ara vermiyor. Kanadalı Cam Adair de bunlardan biri.

Cam Adair, “Oyun oynamaya ilk başladığımda sorun yoktu. Sağlıklı ve mutlu bir çocuktum. Hokey oynuyordum. Ama sonra, sorun haline gelmeye başladı. Liseyi bıraktım. Mezun olmadım ve üniversiteye gitmedim. Hatta öyle bir noktaya geldim ki, sanki işim varmış gibi davranıp, günde 16 saat bilgisayar oyunu oynuyordum.” şeklinde konuşuyor.

Uzmanlar, belirtilerin alkol ve uyuşturucu bağımlığı belirtilerine benzediğini söylüyor.