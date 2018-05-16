Özbek Lider Beyaz Saray’da: Gündem İnsan Hakları

Göreve geldiği 2016 yılından bu yana ilk Washington’ı ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Beyaz Saray’da ağırlanıyor.

Beyaz Saray, görüşmenin amaç ve gündemini “iki ülkenin ortak çıkarlarının devamı ve ikili stratejik ortaklığın güçlendirilmesi" şeklinde tanımlarken insan hakları örgütleri, görüşme öncesi ortak bir bildiri yayımladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü öncülüğünde hazırlanan ortak bildiride, ziyaretin Trump yönetimi ve Kongre için Özbekistan'daki binlerce siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını sağlama açısından bir fırsat olabileceği belirtildi.

Ortak bildiride Kongre’ye Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in göreve geldiği günden bu yana attığı olumlu adımları sürdürülebilir kılması çağrısında bulunuldu.

Mirziyoyev, göreve başladığı 2016 yılı Eylül ayından bu yana gazetecilerin de aralarında bulunduğu 20’den fazla siyasi mahkumun serbest bırakılmasını emretmişti.

