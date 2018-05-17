Özbekistan’da Reformlar Yolda mı?

Kerimov'un ölümünden sonra göreve gelen ve 20 aydır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan 60 yaşındaki Mirziyoyev, eski Sovyet devletlerinden biri olan ülkesinde daha az değil, daha fazla özgürlük için adım atan siyasi bir lider olarak oldukça farklı bir portre çiziyor.

32 milyonluk nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Orta Asya ülkesi Özbekistan'ın değişen yüzü, ülkenin reform yanlısı lideri Şevket Mirziyoyev'in Washington'da Başkan Trump ve diğer üst düzey Amerikalı yetkililerle yaptığı temaslara da ışık tutuyor.

Washington'da konuşan Swerdlow, ”İlk kez bu kişilerin tutuklanmadığına tanık olduk. Bizim bakış açımızdan değerlendirdiğimizde bu, önemli bir gelişmedir,” dedi.

İnsan Hakları Gözlem örgütünden Steve Swerdlow, anıta çelenk bırakmak gibi son derece yalın bir insani eylemin, Özbekistan'da bir değişim yaşandığının işareti olabileceği görüşünde.

Bir grup Özbek insan hakları savunucusu, geçtiğimiz Pazar günü başkent Taşkent'te bir anıta çelenk bıraktı. Grup, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen 400 sivilin, zamanın diktatörü İslam Kerimov'dan talimat aldıkları iddia edilen askerler tarafından vurularak öldürülüşünün 13'üncü yıldönümünde ölenleri andı.

Siyasi tutuklular

Steve Swerdlow, Mirziyoyev'in 28 siyasi tutukluyu serbest bıraktığının altını çiziyor. İnsan Hakları Gözlem'in 2014'te yaptığı tutuklular listesinde adı bulunan 34 kişiden ikisi dışında hepsi, böylelikle serbest bırakılmış oldu. Mirziyoyev, kısa süre önce de dört yıldır tutuklu bulunan muhalif insan hakları eylemcisi Fahrettin Tillaev'i serbest bırakmıştı. İnsan hakları savunucuları, Tillaev'in siyasi nedenlerle tutuklu olduğunu savunuyordu.

Swerdlow'a göre daha yapılması gereken çok şey olsa bile uzun zamandır tutuklu bulunan eylemci, gazeteci ve demokrasi savunucusunun serbest bırakılması, Özbekistan'daki en önemli gelişmelerden biri sayılabilir.

Özbekistan'ın Washington Büyükelçisi Javlon Vakhabov, Mirziyoyev'in Washington ziyaretinden önce düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, ”İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve iyi devlet yönetimi konusunda Özbekistan'da çok büyük değişiklikler oluyor,” dedi.

Vakhabov, ”Nihai amacımız, canlı bir ekonominin hakim olduğu tam demokrasiye geçmektir. Özbekistan'da her yere değişim ruhu hakim, ülke dünyaya açılıyor,” dedi.