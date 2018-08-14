Özdemir: Merkel hükümeti Erdoğan'la net şekilde konuşmalı

Özdemir, Merkel hükümetine Erdoğan'a net şekilde görüşünü belirtme çağrısı yaptı.Yeşiller Partisi Milletvekili ve partinin eski eş başkanı Cem Özdemir Merkel hükümetine, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize karşı net talepler sunma çağrısı yaptı.

NDR Info'ya açıklamalarda bulunan Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'dan reform talep etme imkanı sunduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile net ve açık bir şekilde konuşulması ve net şartlar sunulması gerektiğini savundu. Yeşiller Milletvekili Özdemir, "Erdoğan'a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini" söyledi.

Cem Özdemir aynı zamanda ekonomik krizi, ABD'nin değil Türkiye'nin tetiklediğini savundu. Özdemir, "Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor" diye konuştu.

Özdemir ayrıca Erdoğan'ın tüm politikalarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Haksız yere tutuklanmış herkesin serbest bırakılması gerektiğini belirten Özdemir, "Şimdi Türkiye üzerinde etki gösterme imkanı bulunuyor" dedi.