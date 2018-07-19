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Özdemir: Özil’e eleştiriler ırkçı bir hal aldı

19.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Özdemir, Alman milli futbolcu Mesut Özil’e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle gelen eleştirilerin “ırkçı bir hal” aldığını söyledi.

Özdemir: Özil’e eleştiriler ırkçı bir hal aldı

Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle Alman milli futbolcu Mesut Özil'e yöneltilen eleştirilerin artık "açık bir şekilde ırkçı bir hal” aldığını söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin Perşembe günkü baskısı için bir demeç veren 52 yaşındaki politikacı, birçok kişinin eleştirisinde, milli futbolcunun Türk kökeninin öne çıkarıldığına dikkat çekti.

"Alman Futbol Federasyonu'nun Erdoğan ile fotoğraflardan sonraki felaket kriz yönetimi, sağdan gelecek saldırılara ve burada doğan Almanyalı Türkler'in gerçekten toplumumuzun bir parçası mı yoksa sonsuza kadar yabancı mı olacağı üzerine aştığımızı sandığımız tartışmalara yer açtı” diyen Özdemir, bunun Almanya'yı "yıllarca geriye götürdüğünü” söyledi.

Şimdi Türk Futbol Federasyonu'nun Almanyalı Türk gençleri Türk Milli Takımı'na kazanmak için bir kampanya başlatmasından çekindiğini belirten Yeşil politikacı, "Bunu çok üzücü bulurum, zira ben hep burada büyüyen gençlerin milli takımları olarak Alman Milli Takımı'nı görmelerini istedim. Zaten başka hangi takımı görecekler ki?” şeklinde konuştu.

Mesut Özil’in milli takımdan ayrılmasının "uyum konusunda çok kötü bir sinyal olacağını” vurgulayan Özdemir, genç Almanyalı Türkler'in Alman Milli Takımı'nda yerleri olmadığı izlenimine kapılabileceği uyarısında bulundu ve "Eminim, Erdoğan o zaman bizde de toplum içindeki kutuplaşmayı güçlendirdiği için inanılmaz derecede sevinecektir” dedi.

Alman Futbol Federasyonu'nun üst yönetim kadrolarının nasıl çalıştığına hayret ettiğini belirten Özdemir, “Kendi işlerini kurtarmak için, olabilecek ilk günah keçisini arıyorlarmış gibi görünüyor” diye konuştu.

dpa / AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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