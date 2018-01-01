Özdemir'den Çavuşoğlu'nun Almanya mesajına cevap

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilişkilere dair olumlu mesajlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan kaynaklandığını savundu. Özdemir, Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilişkiler konusunda verdiği olumlu mesajları Berliner Zeitung'a değerlendirdi.

Yeşiller Eş Başkanı Özdemir, "Türk Dışişleri Bakanı Türk yargısının bağımsız olduğu yönündeki lafları bir kenara bırakıp, sadede gelmeli: Türk devletinin ekonomik durumu kötü ve siyasi ve ekonomik açıdan yalnızlaşan ülkeyi gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlayabilmek için ülkenin acilen Alman turistlere, Alman yatırımcılara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Özdemir, Türkiye'de siyaset ve sivil toplum temsilcileri cezaevinde bulunduğu sürece, Türkiye'nin "Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ilişkilerinin normalleşmesinin de mümkün olmadığını" vurguladı.

Çavuşoğlu: İki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, Türk-Alman ilişkilerine atfen, "Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır" demişti. Çavuşoğlu, Alman turistlere de "Türkiye'ye gelin" çağrısında bulunmuştu.