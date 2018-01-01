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Özdemir'den Çavuşoğlu'nun Almanya mesajına cevap

01.01.2018 20:56 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları nedeniyle Almanya ile ilişkilere dair olumlu mesajlar verdiğine işaret etti.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilişkilere dair olumlu mesajlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan kaynaklandığını savundu. Özdemir, Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilişkiler konusunda verdiği olumlu mesajları Berliner Zeitung'a değerlendirdi.

Yeşiller Eş Başkanı Özdemir, "Türk Dışişleri Bakanı Türk yargısının bağımsız olduğu yönündeki lafları bir kenara bırakıp, sadede gelmeli: Türk devletinin ekonomik durumu kötü ve siyasi ve ekonomik açıdan yalnızlaşan ülkeyi gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlayabilmek için ülkenin acilen Alman turistlere, Alman yatırımcılara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Özdemir, Türkiye'de siyaset ve sivil toplum temsilcileri cezaevinde bulunduğu sürece, Türkiye'nin "Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ilişkilerinin normalleşmesinin de mümkün olmadığını" vurguladı.

Çavuşoğlu: İki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, Türk-Alman ilişkilerine atfen, "Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır" demişti. Çavuşoğlu, Alman turistlere de "Türkiye'ye gelin" çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı, Ankara ile Berlin arasında gerilim yaratan konular arasında bulunan gazeteci Deniz Yücel'in cezaevinde tutulmasına ilişkin açıklamalarda da bulunmuştu. Deniz Yücel hakkında hâlâ iddianame bulunmamasına ilişkin olarak "İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor" diyen Çavuşoğlu, "Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık" şeklinde konuşmuştu.

AB ile ilişkiler konusunda da Türkiye'nin tam üyelik hedefinin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "AB içinde Almanya, Avusturya ve son dönemlerde de Danimarka olmak üzere bizim üyeliğimize karşı olan az sayıda ülke var" demişti.

dpa/DW/JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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