ÖZEL Fatih Akın: Altın Küre ödülü tatlı ve heyecanlı oldu

Barbaros Tapan / Los Angeles, 8 Ocak (DHA) - Altın Küre'de ödül kazanan ilk Türk Sinema Yönetmeni Fatih Akın, böyle bir ödülü "beklemediğini" belirterek, "Bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi.

Fatih Akın Altın Küre Ödülü kazanan ilk Türk yönetmen olarak duygu ve düşüncelerini DHA'ya anlattı.

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı Almanya'nın "In the Fade (Paramparça)" "En İyi Yabancı Film Ödülü"nün sahibi oldu. Akın 75 yıllık tören tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. İlk kez 'Altın Küre Ödülü" alan Fatih Akın gecenin en dikkat çeken ismiydi.

Çok mutlu olduğunu vurgulayan Akın, "Buralarda olmak ve filmimizle aday olmak çok güzel. Ve açıkçası kazanmayı beklemiyordum bize de sürpriz oldu. Aday olmak, bu beş filmin, en iyilerin arasında olmak bile bizim için ödüldü. Bu bile bizim için yeterliydi ve o sebeple beklemediğim bir ödüldü. Bu sebeple de bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi.

Cannes Film Festivali'ndeki başarılarıyla da Golden Globe ödüllerine doğru ilerlediğinin ayak sesleri uzun bir süredir bilinen Akın, "Diana Kruger'in müthiş performansı olmasaydı burada olamazdım, onu söylemem lazım" dedi ve bir gün Oscar'a da aday bir filmle burada olmayı umduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

- Golden Globe ödül töreni ve kırmızı halıdan genel görüntüler

- Fatih Akın'ın DHA'ya verdiği röportaj