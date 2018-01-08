HABER

ÖZEL Fatih Akın: Altın Küre ödülü tatlı ve heyecanlı oldu

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Barbaros Tapan / Los Angeles, 8 Ocak (DHA) -Altın Küre'de ödül kazanan ilk Türk Sinema Yönetmeni Fatih Akın, böyle bir ödülü "beklemediğini" belirterek, "Bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi.Fatih Akın Altın Küre Ödülü kazanan ilk Türk yönetmen olarak duygu ve düşüncelerini DHA'ya anlattı.Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı Almanya'nın "In the Fade (Paramparça)" "En İyi Yabancı Film Ödülü"nün sahibi oldu. Akın 75 yıllık tören tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. İlk kez 'Altın Küre Ödülü" alan Fatih Akın gecenin en dikkat çeken ismiydi.Çok mutlu olduğunu vurgulayan Akın, "Buralarda olmak ve filmimizle aday olmak çok güzel. Ve açıkçası kazanmayı beklemiyordum bize de sürpriz oldu. Aday olmak, bu beş filmin, en iyilerin arasında olmak bile bizim için ödüldü. Bu bile bizim için yeterliydi ve o sebeple beklemediğim bir ödüldü. Bu sebeple de bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi.Cannes Film Festivali'ndeki başarılarıyla da Golden Globe ödüllerine doğru ilerlediğinin ayak sesleri uzun bir süredir bilinen Akın, "Diana Kruger'in müthiş performansı olmasaydı burada olamazdım, onu söylemem lazım" dedi ve bir gün Oscar'a da aday bir filmle burada olmayı umduğunu söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!

Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

Trump, 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

Trump, 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

ABD'li ünlü sunucu Trump'a rakip oluyor!

ABD'li ünlü sunucu Trump'a rakip oluyor!

Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.