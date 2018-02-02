Özel okulda 'ısırık' vahşeti! Öğrenciyi tuvalette öldürdüler

Polisin yaptığı ilk incelemede 14 yaşındaki çocuğun ısırılarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

YÖNETİME PROTESTO

Çocuğun yakınları cinayetin gerçekleştiği ”Jeevan Jyoti Senior Secondary” okulunun bahçesine gelerek, yönetimi protesto etti.

BU İLK ÖLÜM DEĞİL!

Hindistan’da geçtiğimiz Kasım ayında 7 yaşındaki Pradyuman Thakur adlı öğrenci de Delhi’de bulunan ‘Ryan International’ isimli okulda boğazı kesilerek öldürülmüştü.