HABER

Özel okulda 'ısırık' vahşeti! Öğrenciyi tuvalette öldürdüler

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

Hindistan'ın en büyük ikinci metropolü Delhi'deki özel okul tuvaletinde bir öğrenci ısırılarak öldürüldü. Öldürülen çocuğun cesedi Perşembe sabahı ders saatleri içinde 11:00’de, okul tuvaletinde öğrenciler tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Özel okulda 'ısırık' vahşeti! Öğrenciyi tuvalette öldürdüler

Polisin yaptığı ilk incelemede 14 yaşındaki çocuğun ısırılarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

YÖNETİME PROTESTO

Çocuğun yakınları cinayetin gerçekleştiği ”Jeevan Jyoti Senior Secondary” okulunun bahçesine gelerek, yönetimi protesto etti.

BU İLK ÖLÜM DEĞİL!

Hindistan’da geçtiğimiz Kasım ayında 7 yaşındaki Pradyuman Thakur adlı öğrenci de Delhi’de bulunan ‘Ryan International’ isimli okulda boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
Öğrenciler okul müdürünü 17 saniyede öldürdü
Lisede dehşet! Veli toplantısı öncesi silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul Hindistan tuvalet

En Çok Okunan Haberler

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren tokat

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren tokat

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Okuyucu Yorumları 7 yorum
İmamhatipler kapatılsın
imam hatipliler sevsin seni lolipop
RUH HASTASI BİR NESİL YETİŞİYOR DÜNYADA. ISIRILARAK ADAM ÖLDÜRÜRLÜR MÜ YAW ?
Muhabbet e gelmiş polisler..
ayinn yapmislardir
iktidara gelmeden önce Dünya güllük gülistanlıktı bunların sorumlusu sensin diyecem ama ne ilgisi var başka habere geçeyim belki çıkar bişeyler :)
hintlerden ne beklersin, yaptıkları filmler bile akla hayale sığmaz....
Diğer Haberler
80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

-30 derece soğukta çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

-30 derece soğukta çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

'ABD konsolosluğu çalışanı Türkiye'de ev hapsinde tutuluyor' iddiası

'ABD konsolosluğu çalışanı Türkiye'de ev hapsinde tutuluyor' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.