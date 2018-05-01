‘Özel Savcı Mueller Trump’ın Avukatlarına Soru Listesi Gönderdi’

New York Times gazetesi dün gece, Trump’ın avukatlarına verilen 50’ye yakın sorunun listesini yayınladı. Sorular, Trump’ın eski FBI başkanı James Comey’yi kovma nedenleri ve Trump kampanyası yetkilileriyle Ruslar arasındaki temasları kapsıyor.

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcının kendisine sormak istediği soruların listesinin haber medyasına “sızdırılmasını”, “utanç verici” olarak niteledi.

Trump bu sabah Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Rus Cadı Avı’yla ilgili soruların medyaya ‘sızdırılması’ utanç verici” diye yazdı. Trump mesajında, Ruslarla gizli işbirliği iddialarını “uydurma ve sahte” olarak niteledi ve “gizli bilgilerin yasadışı sızdırılması” hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.

Trump ikinci bir Twitter mesajında da, “hiç işlenmemiş bir suç için adaleti engellemek çok zor görünüyor” ifadesini kullandı.

Ancak sorular, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın olası gizli işbirliği konusuna baktığı yolunda işaretler veriyor. Soruların bazılarının Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesiyle ve Trump kampanyasının herhangi bir şekilde Kremlin’le koordinasyon kurup kurmadığıyla alakalı olduğu görülüyor. Sorulardan birinde Mueller, Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort dahil Moskova’ya erişimde kampanya ekibi hakkına neler bildiğini soruyor.