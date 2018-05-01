‘Özel Savcı Mueller Trump’ın Avukatlarına Soru Listesi Gönderdi’

New York Times gazetesi dün gece, Trump’ın avukatlarına verilen 50’ye yakın sorunun listesini yayınladı. Sorular, Trump’ın eski FBI başkanı James Comey’yi kovma nedenleri ve Trump kampanyası yetkilileriyle Ruslar arasındaki temasları kapsıyor.
Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcının kendisine sormak istediği soruların listesinin haber medyasına “sızdırılmasını”, “utanç verici” olarak niteledi.
Trump bu sabah Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Rus Cadı Avı’yla ilgili soruların medyaya ‘sızdırılması’ utanç verici” diye yazdı. Trump mesajında, Ruslarla gizli işbirliği iddialarını “uydurma ve sahte” olarak niteledi ve “gizli bilgilerin yasadışı sızdırılması” hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.
Trump ikinci bir Twitter mesajında da, “hiç işlenmemiş bir suç için adaleti engellemek çok zor görünüyor” ifadesini kullandı.
Ancak sorular, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın olası gizli işbirliği konusuna baktığı yolunda işaretler veriyor. Soruların bazılarının Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesiyle ve Trump kampanyasının herhangi bir şekilde Kremlin’le koordinasyon kurup kurmadığıyla alakalı olduğu görülüyor. Sorulardan birinde Mueller, Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort dahil Moskova’ya erişimde kampanya ekibi hakkına neler bildiğini soruyor.
Trump, Robert Mueller’in soruşturmasını “cadı avı” olarak niteliyor ve kampanyasıyla Rusya arasında gizli işbirliği yapıldığı iddialarını ısrarla reddediyor. Trump, Mueller’dan önce Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI başkanı Comey’yi de gizli bilgileri sızdırmakla suçlamıştı. Trump Mayıs 2017’de Comey’yi görevden almıştı.
Mueller’in ekibi Trump’ın avukatlarına hedefte başkanın olmadığını söylese de, soruşturma görevlileri başkanın eylemlerinin adaleti engelleme kapsamına girip girmediği hususu üzerinde duruyor ve onunla mülakat yapmak istiyor.
New York Times’ın ele geçirdiği soruların birçoğunun de bu konuya odaklanması dikkat çekiyor. Trump’ın Rusya soruşturmasından çekilmesi yüzünden Adalet Bakanı Jeff Sessions’a sert tepkisine de sorularda değiniliyor.
Sorular, Trump’ın işleri ve Moskova’da olası bir mülk anlaşması konusunda kişisel avukatı Michael Cohen’le görüşmelerini de içeriyor.
Bir soru, Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le herhangi bir görüşme hakkında girmiş olabileceği tartışmalarla ilgili. Başka bir soruda da, başkanın, damadı Jared Kushner tarafından Rusya’yla olası bir arka kanal diplomasisi kurma girişimi hakkında ne bildiği soruluyor.
Listede Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’le ilgili sorular da var. Bunlardan birinde, “Sayın Flynn’in Rusya Büyükelçisi Sergey I. Kislyak’la yaptığı telefon görüşmeleri hakkında ne biliyordunuz?” diye soruluyor. Flynn’le, “dokunulmazlık ya da olası bir af çabası” hakkında temas kurma girişimi yapılıp yapılmadığı yönünde de bir soru yer alıyor.
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