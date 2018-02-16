Özel Savcı Mueller’dan 13 Rus Hakkında Suç Duyurusu

Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Federal savcılarca açıklanan suç duyurusunda, Ruslar’ın, 2016 başkanlık seçimleri sırasında siyasi fikirleri etkilemek için Amerikalılar adına sahte yollarla ilanlar satın aldığı ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı iddia ediliyor.
Suç duyurusunda yer verilen iddialar, Amerikan başkanlık seçimlerine Ruslar’ın yasadışı müdahalesi konusunda bugüne kadarki en doğrudan suçlamaları oluşturuyor.
İddianamede, amacın, “2016 başkanlık seçimleri dahil Amerikan siyasi sistemi içerisinde nifak tohumları ekmek” olduğu belirtildi.
Suçlamalar arasında komploculuk, elektronik sahtekarlık, banka dolandırıcılığı ve ağır kimlik hırsızlığı gibi suçlar bulunuyor.
Özel savcı Mueller, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Kremlin arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup-olmadığını araştırıyor.
Soruşturmada bugüne kadar Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı ve eski kampanya yöneticisi dahil 4 kişiye suçlama yöneltilmişti.
Beyaz Saray’dan gelişmeyle ilgili henüz açıklama gelmedi.
Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, haklarında iddianame hazırlanan 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluşun, 2016 seçimleri ve siyasi sistemde “güvensizlik yaymayı” amaçladığını söyledi.
Rosenstein, suç duyurusunun, Rusların müdahalesinin ABD seçimlerinin neticesini etkilediği yönünde bir iddiayı içermediğini belirtti.
Rosenstein ayrıca, iddianamenin, seçimlere müdahale çabalarına herhangi bir Amerikalının bilerek katıldığı yönünde bir suçlamanın da bulunmadığını kaydetti.
Bu arada iddianamede suçlanan kişilerden birinin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bağları bulunan bir işadamı olduğu ortaya çıktı.
St.Petersburg kentinden Yevgeny Prigozhin adlı işadamı, Rus medyasında “Putin’in şef aşçısı” olarak geçiyor. Prigozhin’in restoranları ve yemek şirketleri, geçmişte Putin’in yabancı liderlerle yemeklerine ev sahipliği yapmıştı. Putin’le ilişki kurmasından sonraki yıllarda Prigozhin’in işleri, orduya hizmet sunma düzeyine kadar ilerledi.
Prigozhin’in mal varlığı arasında, Suriye’ye özel Rus savaş uçakları gönderdiği söylenen bir petrol ticareti şirketi de bulunuyor. Prigozhin, ABD’nin yaptırım listesinde de yer alıyor.
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