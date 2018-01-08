‘Özel Savcı Mueller’in Trump’la Görüşme İhtimali İçin Ön Hazırlıklar Yapılıyor’

Amerikan NBC News kanalı, Rusya soruşturması çerçevesinde özel savcı Robert Mueller'ın Başkan Donald Trump'la görüşme ihtimali için ön görüşmeler yapıldığını bildirdi.

NBC, üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın avukatlarının geçen Aralık ayı sonunda bu türden olası bir görüşmenin içeriği hakkında konuşmak için Mueller'in ofisinden temsilcilerle biraraya geldiğini belirtti.

Habere göre, ön görüşmelerde, Trump'la görüşme olması halinde olası mekanı ve uzunluğuna yönelik hukuki standartlar ve seçenekler ele alındı.

Mueller, Adalet Bakanlığı'nın yetkilendirmesiyle, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Trump'ın seçim kampanyasıyla gizli işbirliği yaptığı iddialarını araştırıyor.

Demokrat senatör Richard Blumenthal MSNBC News kanalına yaptığı açıklamada, özel savcı Mueller'in Başkan'la yüz yüze görüşmesini beklediğini söyledi.

Kendi ayrı Rusya soruşturmasını yürüten Senato Adalet Komisyonu'nun üyesi Blumenthal, "Benim tahminime göre başkanla yüz yüze görüşecektir” dedi.

Mueller'in soruşturmasında şimdiye kadar Trump'a yakın iki kişi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos Federal Soruşturma Bürosu FBI yetkililerine yalan söyledikleri suçunu kabul etti.