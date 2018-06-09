HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Özel Savcı'dan Manafort'a Yeni Suçlamalar

09.06.2018 22:52 | Son Güncelleme

Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarını araştıran özel savcı Robert Mueller, Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'a yeni suçlamalar yöneltti

Özel Savcı'dan Manafort'a Yeni Suçlamalar

Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarını araştıran özel savcı Robert Mueller, Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'a yeni suçlamalar yöneltti.

Manafort'a ve bir çalışanı, şimdi de olası bir tanığın ifadesini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor.

Manafort ve Konstantin Kilimnik, adaleti engelleme ve adaleti engellemeye çalışma suçlarıyla suçlanmıştı.

Manafort'a ayrıca, eski Ukrayna hükümeti adına lobi faaliyeti yürütmekten dolayı 5 farklı suçlama da yöneltilmiş durumda.

Manafort'un Kiev'deki siyasi danışmanlık ofisi yöneticisi olan Kilimnik böylece, Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığının araştırıldığı ve özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturmada suçlamalar yöneltilen 20. kişi oldu.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!
Trump: 'Kim'in Tek Bir Şansı Var'Trump: 'Kim'in Tek Bir Şansı Var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!

Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!

Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!

Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!

ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesaj: Tek bir şansı var!

ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesaj: Tek bir şansı var!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ı kovmakla tehdit etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ı kovmakla tehdit etti

YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü

YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü

Yunan gazetesinden olay iddia! '8 darbeci kışlada korunuyor'

Yunan gazetesinden olay iddia! '8 darbeci kışlada korunuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.