Özel Savcı'dan Manafort'a Yeni Suçlamalar

Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarını araştıran özel savcı Robert Mueller, Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'a yeni suçlamalar yöneltti.
Manafort'a ve bir çalışanı, şimdi de olası bir tanığın ifadesini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor.
Manafort ve Konstantin Kilimnik, adaleti engelleme ve adaleti engellemeye çalışma suçlarıyla suçlanmıştı.
Manafort'a ayrıca, eski Ukrayna hükümeti adına lobi faaliyeti yürütmekten dolayı 5 farklı suçlama da yöneltilmiş durumda.
Manafort'un Kiev'deki siyasi danışmanlık ofisi yöneticisi olan Kilimnik böylece, Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığının araştırıldığı ve özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturmada suçlamalar yöneltilen 20. kişi oldu.
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