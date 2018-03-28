Özgürlükçü Demokrasi gazetesine baskın

Özgür Gündem gazetesinin 2016 yılında kapatılmasının ardından yayın hayatına başlayan "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinin İstanbul Beyoğlu'ndaki ofisi dün gece saatlerinde polis tarafından basıldı. DW Türkçe'nin aldığı bilgiye göre polis baskınında Erdoğan Zamur, Musa Kaya, İhsan Yaşar, Kasım Zengin, Kemal Kürt, Cemal Tunç, İrfan Kara, Kemal Daşdöğen ve Mehmet Emin Sümeli olmak üzere dokuz gazete çalışanı gözaltına alındı.

Gazete editörlerinden Hicran Ürün, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada polis baskının 00.30 civarında gerçekleştiğini, gazeteye yapılan polis baskını sonrası ofise gelen birinin kendisini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) görevlisi olarak tanıttığını ifade ederek "Resmi tebligat yapılmadı. Biz de netleştiremiyoruz ama kayyım atandığı bilgisi doğru değil" dedi. Ürün, halen gazete ofisinde TMSF görevlisi olduğunu söyleyen kişinin bulunduğunu, başka kimsenin binaya alınmadığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Gülseren Yoleri, kabul edilemeyecek bir hukuksuzlukla karşı karşıya olunduğunu söyleyerek "Matbaa çalışanları ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Matbaa çalışanlarının gazete ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı bir durum var. Sadece basın özgürlüğü değil, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne de saldırı söz konusu" dedi.