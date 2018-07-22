Özil Alman Milli Takımı’nı Bıraktı

Alman basının bir bölümü ve bazı Alman spor otoriteleri tarafından, Almanya Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’nda daha grup aşamasında turnuvaya veda etmesinin sorumlusu olarak gösterilen ve haftalardır çok sert sözlerle eleştirilen Mesut Özil, ilk kez konuştu ve artık Alman futbol takımında oynamayacağını açıkladı.

‘MesutOzil1088‘ adlı Twitter hesabından gün boyunca üç bölümlük bir açıklama yapan Özil, Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çektirdiği ve Almanya’da eleştirilerin odağında bulunan fotoğraf hakkında önce "Yine olsa yine fotoğraf çektirirdim" şeklinde bir açıklama yaptı. Son haftalarda yaşananlar hakkında uzun uzun düşündüğünü ve düşünceleriyle duygularını kamuoyuyla paylaşmak istediğini söyleyen Mesut Özil, iki kalbi olduğunu, birinin Türkiye, diğerin de Almanya için attığını açıkladı. Annesinden aldığı eğitimden dolayı, kökünü hiç bir zaman unutmadığını belirten Özil, bunun şimdi de değişmediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilk kez 2010 yılında Berlin’de oynanan Almanya-Türkiye maçı sonrasında tanıştığını, ardından çok kez bir araya geldiğini ve Londra’da da bir hayır organizasyonunda yan yana geldiğini anlatan futbolcu, çekilen fotoğraf sonrasında Alman basının kendisini ‘yalancılıkla ve hilekarlıkla’ suçladığını öne sürerek, fotoğrafın siyasi bir amacı olmadığını tekrarladı. "Benim için Cumhurbaşkanın ismi değil, makamı önemlidir" diyen Özil, aldığı eğitim ve saygı kuralları çerçevesinde biraraya geldiğini ifade ettiği Erdoğan’la siyaset değil, sadece futbol hakkında konuştuğunu da açıkladı. Mesut Özil, açıklamasını, "Bazı kültürlerde siyasi bir lideri kişiliğinden bağımsız görmek zor olabilir. Ama bu durum farklı. Son seçimler veya bir önceki seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, ben bu fotoğrafı yine çektirirdim." sözleriyle Twitter mesajının ilk bölümünü sonlandırdı.