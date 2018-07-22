Özil Alman Milli Takımı’nı Bıraktı

Alman basının bir bölümü ve bazı Alman spor otoriteleri tarafından, Almanya Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’nda daha grup aşamasında turnuvaya veda etmesinin sorumlusu olarak gösterilen ve haftalardır çok sert sözlerle eleştirilen Mesut Özil, ilk kez konuştu ve artık Alman futbol takımında oynamayacağını açıkladı.
‘MesutOzil1088‘ adlı Twitter hesabından gün boyunca üç bölümlük bir açıklama yapan Özil, Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çektirdiği ve Almanya’da eleştirilerin odağında bulunan fotoğraf hakkında önce "Yine olsa yine fotoğraf çektirirdim" şeklinde bir açıklama yaptı. Son haftalarda yaşananlar hakkında uzun uzun düşündüğünü ve düşünceleriyle duygularını kamuoyuyla paylaşmak istediğini söyleyen Mesut Özil, iki kalbi olduğunu, birinin Türkiye, diğerin de Almanya için attığını açıkladı. Annesinden aldığı eğitimden dolayı, kökünü hiç bir zaman unutmadığını belirten Özil, bunun şimdi de değişmediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilk kez 2010 yılında Berlin’de oynanan Almanya-Türkiye maçı sonrasında tanıştığını, ardından çok kez bir araya geldiğini ve Londra’da da bir hayır organizasyonunda yan yana geldiğini anlatan futbolcu, çekilen fotoğraf sonrasında Alman basının kendisini ‘yalancılıkla ve hilekarlıkla’ suçladığını öne sürerek, fotoğrafın siyasi bir amacı olmadığını tekrarladı. "Benim için Cumhurbaşkanın ismi değil, makamı önemlidir" diyen Özil, aldığı eğitim ve saygı kuralları çerçevesinde biraraya geldiğini ifade ettiği Erdoğan’la siyaset değil, sadece futbol hakkında konuştuğunu da açıkladı. Mesut Özil, açıklamasını, "Bazı kültürlerde siyasi bir lideri kişiliğinden bağımsız görmek zor olabilir. Ama bu durum farklı. Son seçimler veya bir önceki seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, ben bu fotoğrafı yine çektirirdim." sözleriyle Twitter mesajının ilk bölümünü sonlandırdı.
Mesut Özil ikinci Twitter mesajında ise, futbolunun eleştirilmesine açık olduğunu, ancak bazı Alman gazetelerinin, Alman futbol takımının kupadaki performansını eleştirmek yerine sadece Türk kökeni nedeniyle kendini hedefe koyarak, ırkçı yöntemlere başvurduğunu öne sürdü. Özil, isim vermeden bazı sponsorların da kendisi ile ortaklığı sona erdirdiğini açıkladı. Mesut Özil üçüncü mesajında ise Alman Futbol Federasyonu Reinhard Grindel’i ağır bir şekilde eleştirerek, ırkçılıkla suçladı. "Kazanınca Almanım, kaybedince Türk oldum. Vergimi ödedim, Alman okullarına yardımcı oldum, 2014’de Dünya Kupası’nı kazandım. Ama toplum tarafından kabul edilmedim" diyen Özil, "Bunun nedeni Türk olmam mı? Müslüman olmam mı?" dedikten sonra, DFB Başkanı Grindel’in kendisine karşı koyduğu tavrın kendisine küfreden ırkçı çevrelerden değişik olmadığını öne sürdü.
Federasyonun ve başkanın açık bir Almanya istemediği belirten Özil, "Federasyon başkanı, milletvekili olduğu dönemde de çok kültürlülüğe ve İslam’a karşı tavır koyarak, hangi tarafta yer aldığını gösterdi" dedi.Özil, Alman futbolunu ırkçı bir zihniyetin yönetmesini kabul edemeyeceğini söyleyerek, "Şimdiye dek gururla taşıdığım Alman formasının bundan sonra taşımam imkansız hale geldi" diyerek Alman millilere veda etti.
Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, geçen hafta Mesut Özil’e ‘Ya özür dile ya takımdan istifa et’ şeklinde bir ultimatom vermişti. Grindel, Mesut Özil ve Alman takımındaki diğer Türk kökenli oyuncu İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkan Erdoğan'ı Londra'da ziyaret ederek resim çektirmelerini ve forma vermelerini "seçim kampanyası manipülasyonu" olarak nitelemişti.
Geçen günlerde çıkan haberlerde, Alman Milli Takımı’nın formasını 9 yıl terleten ve futbol uzmanları tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak tanımlanan Mesut Özil’in Alman Milli Takımı'nı bırakmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Yıldız ismin babası Mustafa Özil de yaptığı açıklamada “oğlumun yerinde olsam milli takımı bırakırdım” demişti. İngiltere’de Arsenal takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcunun açıklaması, Alman basınında "flaş" haber olarak yer buldu. Son günlerde yapılan bazı yorumlarda, DFB’nin Özil’e karşı koyduğu ve Alman basının bir bölümü tarafından ‘linç kampanyasına’ dönüştürülen tavrın, ülkede uyum sürecini olumsuz etkileyeceği de dillendiliyor. Yorumlarda, 2018’i kazanan Fransa’nın milli takımında oynayan göçmen kökenli oyuncuların çok daha farklı bir şekilde değerlendirildiği ve Fransa’nın kupayı kazanmasındaki büyük paylarının sürekli olarak öne çıkartıldığı da belirtiliyor.
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