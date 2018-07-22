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Özil: Erdoğan ile fotoğrafı yine çektirirdim

22.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Alman milli futbol takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Almanya'da kendisine yönelik sert eleştirilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf konusundaki sessizliğini bozdu.

Özil: Erdoğan ile fotoğrafı yine çektirirdim

Alman milli futbol takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği ve Almanya'da yoğun eleştirilere neden olan fotoğraflarla ilgili sessizliğini bozdu. Twitter hesabından İngilizce bir açıklama yayınlayan Özil, yaşanan tartışmalarla ilgili son birkaç haftadır düşünme imkanı bulduğunu belirtti. Alman milli oyuncu, düşüncelerini ve hissettiklerini paylaşmak istediğini belirterek pekçok kişi gibi kendisinin de ailesinin farklı bir ülkeden geldiğini, kalbinin hem Alman hem de Türk olduğunu yazdı.

Çocukluğu boyunca annesinin kendisine nereden geldiğini asla unutmaması gerektiğini ve geldiği ülkeye saygılı olmasını öğrettiğini belirten Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışmalara yol açan Mayıs ayındaki fotoğrafların Londra'da hayır ve eğitim konulu bir etkinlikte çekildiğini kaydetti.

Erdoğan ile ilk kez 2010 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın Berlin'de birlikte izlediği Türkiye-Almanya maçı sonrasında karşılaştığını belirten Özil, "O zamandan beri yollarımız dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca kez kesişti. Fotoğrafımızın Alman medyasında büyük yankı uyandırdığının farkındayım ve bazıları beni yalan söylemek ya da aldatmakla suçlayacak olsa da çektirdiğimiz fotoğrafta siyasi bir niyet yoktu… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmiş olmak benim için siyaset ya da seçimlerle değil, ailemin geldiği ülkenin en üst düzey makamına duyulan saygıyla ilgiliydi. Benim işim politika değil, futbolculuk. Ve buluşma herhangi bir politikanın benimsenmesi anlamına gelmiyor. Aslında (Erdoğan ile) her karşılaştığımızda konuştuğumuz konu hakkında, futbol hakkında konuştuk. Çünkü kendisi de eskiden bir futbolcuydu."

Özil sözlerini şöyle sürdürdü: "Alman medyasının farklı yansıtmasına rağmen gerçek, Cumhurbaşkanı ile buluşmamanın, kökenime saygısızlık anlamına geleceğiydi. Benim için kimin Cumhurbaşkanı olduğu değil, oradaki kişinin Cumhurbaşkanı olması önemliydi. Siyasi makama saygı duymak eminim ki Kraliçe'nin de İngiltere Başbakanı Theresa May'in de Londra'da Erdoğan'ı konuk ettiklerinde paylaştıkları bir görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı da olsa Almanya Cumhurbaşkanı da olsa tutumum farklı olmazdı."

Özil, açıklamasında son olarak, "Pekçok kültürde siyasi lider kişiden ayrı düşünülemez. Bu nedenle bunu anlamanın zor olabileceğinin farkındayım. Ancak bu olayda durum farklı. Geride kalan seçimlerin sonucundan bağımsız olarak aynı durumda fotoğrafı yine çektirirdim" ifadelerine yer verdi.

DW/BK,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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