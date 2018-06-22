Özil Hem Futbol Hem de Siyasi Arenada Eleştiri Altında

Özil kötü performans gösterdiği iddia edilerek hem futbol hem de aynı zamanda siyasi arenada ağır eleştiri altında.

İlk maçı günlerdir değerlendiren ve yenilgiye suçlu arayan çok sayıda spor otoritesi, yenilgiden en çok Mesut Özil’i sorumlu tutuyor.

2014’de Dünya Kupası’nı kazanan ve Rusya’daki şampiyona başlamadan kupanın en güçlü favorilerinden gösterilen Almanya’da daha ilk maçtan moraller bozuldu.

Son günlerde sertleşen eleştirilerin özellikle Özil üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenirken, yapılan yorumlarda Arsenalli oyuncunun milli takımdan çıkarılması bile dillendiriliyor.

Almanya’nın efsanevi futbolcularından Lothar Matthaeus “Özil, Almanya’da kendisi hakkındaki tartışmaların nedenini anlamış değil. Almanya’da insanların bir milliden neler beklediğinin bilincinde değil. Erdoğan’la fotoğraf çektirmesinin hata olduğunu söyleyip Almanya’dan yana olduğunu göstermeliydi, taraftarlara açılmalıydı. Sahada Özil’in Alman milli formasıyla mutlu olmadığı, kalpten, hırsla, severek oynamadığı kanaatindeyim.” derken, bir diğer fotbol idolü Mario Basler, “Ben olsam Özil ve Gündoğan’ı şampiyonaya götürmezdim” diyerek takım antrönörü Joachim Löw’ü eleştirdi.

Löw, daha önce yaptığı açıklamalarda Özil ve Gündoğan’la Erdoğan’la fotoğraf meselesini konuştuğunu ve kendi açısından konunun kapandığını söylemişti.

Bu konuda geçen günlerde bir açıklama yapan bir diğer isim ise yıllarca Türkiye’de Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştıran Christoph Daum oldu. Daum, Özil ve Gündoğan’ın Alman taraftarlardan özür dilemediğini savunarak, takımla kenetlenemediklerini öne sürdü.