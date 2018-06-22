Özil Hem Futbol Hem de Siyasi Arenada Eleştiri Altında

Alman milli takımının Dünya Kupası'nda geçen Pazar günü ilk maçında Meksika'ya şaşırtıcı bir sonuçla 1-0 yenilmesi ülkede büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
2014’de Dünya Kupası’nı kazanan ve Rusya’daki şampiyona başlamadan kupanın en güçlü favorilerinden gösterilen Almanya’da daha ilk maçtan moraller bozuldu.
36 yıl aradan sonra bir dünya kupasına yenilgiyle başlayan ‘Panzerler’, yarın oynanacak İsveç mücadelesinde galibiyet alarak, çeyrek final şansını sürdürmek istiyor.
İlk maçı günlerdir değerlendiren ve yenilgiye suçlu arayan çok sayıda spor otoritesi, yenilgiden en çok Mesut Özil’i sorumlu tutuyor.
Özil kötü performans gösterdiği iddia edilerek hem futbol hem de aynı zamanda siyasi arenada ağır eleştiri altında.
İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolculardan Cenk Tosun’un yanısıra, Alman millilerin değişmez isimlerinden Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmesi haftalardır tartışmaların odak noktasında.
Son günlerde sertleşen eleştirilerin özellikle Özil üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenirken, yapılan yorumlarda Arsenalli oyuncunun milli takımdan çıkarılması bile dillendiriliyor.
Almanya’nın efsanevi futbolcularından Lothar Matthaeus “Özil, Almanya’da kendisi hakkındaki tartışmaların nedenini anlamış değil. Almanya’da insanların bir milliden neler beklediğinin bilincinde değil. Erdoğan’la fotoğraf çektirmesinin hata olduğunu söyleyip Almanya’dan yana olduğunu göstermeliydi, taraftarlara açılmalıydı. Sahada Özil’in Alman milli formasıyla mutlu olmadığı, kalpten, hırsla, severek oynamadığı kanaatindeyim.” derken, bir diğer fotbol idolü Mario Basler, “Ben olsam Özil ve Gündoğan’ı şampiyonaya götürmezdim” diyerek takım antrönörü Joachim Löw’ü eleştirdi.
Löw, daha önce yaptığı açıklamalarda Özil ve Gündoğan’la Erdoğan’la fotoğraf meselesini konuştuğunu ve kendi açısından konunun kapandığını söylemişti.
Bu konuda geçen günlerde bir açıklama yapan bir diğer isim ise yıllarca Türkiye’de Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştıran Christoph Daum oldu. Daum, Özil ve Gündoğan’ın Alman taraftarlardan özür dilemediğini savunarak, takımla kenetlenemediklerini öne sürdü.
Efsane kaleci Oliver Kahn ise, Özil ve Gündoğan’a yönelik eleştirilere tepki vererek, “Özellikle Özil konusunda bu tür sözlerin hangi tehlikeli eğilimleri tetikleyeceğini düşünülmeli.” dedi ve dolaylı olarak söz konusu tartışmaların Türk düşmanlığını ve aşırı sağı güçlendirdiğini ima etti.
Almanya İçin Alternatif (AfD) lideri Alice Weigel, “Özil Erdoğan’la fotoraf çektiriyorsa, Türk milli takımında oynasın” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Sosyal medya üzerinden de aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin Özil’e yönelik çok sert bir dil kullandıkları tespit edildi.
Die Welt gazetesi ise Özil’i manşetine taşıyarak, “Almanya Mesut Özil’e çok şey borçlu” başlığını kullandı.
Haberde, Mesut Özil’in Almanya’nın 2014’de şampiyon olmasında büyük payı bulunduğun altı çizilerek, şimdi ise adeta ‘bir numaralı devlet düşmanı’ gibi gösterildiği ifade edildi ve yapılan eleştirilerin çok abartılı olduğu belirtildi.
Mesut Alman formasıyla 2011’den bu yana 90 kez sahaya çıktı ve 23 gol attı. Löw, Mesut’u ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olarak tanımlıyor.
Son günlerde artan tartışma ve eleştirilerden sonra, Alman hocanın Mesut’a yarınki maçta da ilk 11’de yer vereceği düşünülüyor. Aynı zamanda Almanya’nın maçı kaybetmesi ve elenmesi durumunda, Mesut Özil’e yönelik kampanyanın Joachim Löw’e de yöneleceği tahmin ediliyor.
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