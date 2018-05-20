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Özil ve Gündoğan Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ziyaret etti

20.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafla Almanya'da tartışmalara neden olan futbolcular Özil ve Gündoğan’ı ağırladı.

Özil ve Gündoğan Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ziyaret etti

Steinmeier, "yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırma" mesajı verdi.Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumartesi günü ziyaret etti. Türk asıllı iki futbolcunun geçen hafta Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf, Almanya'da tepkilere neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, görüşmenin ardından Facebook sayfası üzerinden bir mesaj yayınladı. "İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, beni ziyaret etme arzularını ifade ettiler. İkisi için de ortaya çıkan yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak çok önemliydi" diyen Steinmeier, "uzun bir süre spor ve siyaset üzerine konuştuklarını" belirtti.

"İki oyuncuyu Alman futbolu buralara getirdi" ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya'nın yeniden birleşme gününde yaptığı konuşmayı anımsatarak "bir insanın birden fazla memleketi olabileceğini ya da yeni bir memleket bulabileceğini" söyledi. Steinmeier, bunu bugün "Almanya'da milyonlarca insanın kanıtladığını ve bunun kendilerini zenginleştirdiğini" ifade etti.

Mesut Özil'in kendisine "Ben burada doğdum ve ülkeme bağlıyım" dediğini aktaran Steinmeier, İlkay Gündoğan'ın ise "memleketi ve takımının tartışmasız Almanya" olduğunu söylediğini aktardı.

Steinmeier'in açıklaması şöyle sona erdi: "Benim de ikisine cevabım şu oldu Dünya Kupası'nı Almanya'yla kazanacaksınız!"

"Çocuklarım Almanya'da büyüyecek"

İlkay Gündoğan da görüşmenin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in "kendi bakış açısını anlamaya çalıştığını" ifade eden Gündoğan, "Davranışıma yöneltilen eleştiriyi anlıyorum. Ancak değerlerimize saygı duymamakla suçlanmam beni çok üzdü" ifadelerini kullandı. "Milli marşı söyleyen bir Alman vatandaşı olduğunu" belirten Gündoğan "Çocuklarım aileme adil fırsatlar veren bu ülkede yaşayacak" dedi.

Erdoğan'ın Londra ziyareti sırasında Özil ve Gündoğan ile çektirdiği fotoğrafların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanması Alman siyaseti ve toplumunda tepkiyle karşılanmış ve Erdoğan'a seçim desteği olarak değerlendirilmişti.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirmiş, Alman hükümetinin Uyum Sorumlusu Annette Widmann-Mauz ise iki sporcunun "kötü örnek olduklarını" savunmuştu.

İkisi de Gelsenkirchen doğumlu olan futbolculardan Özil Arsenal, Gündoğan ise Manchester City kulüplerinde oynuyor.

DW,AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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