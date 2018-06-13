Özil ve Gündoğan ile Merkel de görüşmüş

Rusya'daki Dünya Kupası final turnuvasına katılmak üzere Rusya'ya giden Alman futbol milli takımının Türk asıllı iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan medya tarafından adım adım izleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olan Özil ve Gündoğan ile Başbakan Angela Merkel'in de bizzat bir görüşme yaptığı bildirildi.

Sport Bild gazetesi Avusturya'daki hazırlık kampı sırasında milli takımı ziyaret eden Başbakan Merkel'in Özil ve Gündoğan ile özel olarak görüştüğünü yazdı. Haberde Merkel'in Türk asıllı millilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bir araya geldiklerini öğrenmek istediği belirtildi. Üçlü görüşmeyi doğrulayan hükümet sözcüsü buluşmanın içeriği hakkında açıklama yapmadı.

Angela Merkel Pazar akşamı katıldığı televizyondaki açık oturumda durumu anlayışla karşıladığını belirterek ‘Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını tahmin edemedikleri kanaatinde olduğunu' söylemişti. Türk asıllı milli futbolcuların Alman taraftarları hayal kırıklığına uğratmayı amaçlamadıklarından emin olduğunu ifade eden Angela Merkel, Gündoğan'ın ‘Alman milli takımında seve seve oynadığı' şeklindeki sözlerinden etkilendiğini belirtmişti.