Özil'in ayrılık kararı sosyal medyada

Özil’in bu adımı siyaset ve spor camiasının yanı sıra Almanya’daki sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun biçimde tartışılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için yoğun biçimde eleştirilen Özil, bu konuda uzun süren sessizliğini Pazar akşamı Twitter üzerinden yaptığı üç ayrı Tweet'le bozdu. Özil, Alman Milli takımından ayrılacağını duyurdu.

Özil’in Almanya gündeminde damgasını vuran bu açıklaması sosyal medyada toplumun farklı kesimlerinden kullacıların tepkisine neden oldu.

Yine başka bir Yeşiller Partili siyasetçi Renate Kühnast da, Bayern Münih Başkanı Uli Hönes'in Mesut Özil hakkında sarfettiği “Olayın sonlanmasına sevindim, zaten yıllardır çok kötü oynuyordu. Şimdi de Grindel, Löw, Bierhoff mu suçlu oldu?” şeklindeki açıklamasını Twitter üzerinden sert bir dille eleştirdi.

Kühnast Höhnest’in vergi kaçırmaktan yargılandığı ve bu yüzden hapis yattığı sırada kendisine gösterilen dayanışmayı hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok dikkatli bir biçimde ifade etmek gerekirse: İşlediği suça rağmen, yanaklarını bu kadar şişirip ağız dolusu konuşmamalı. Vergi kaçakçılığı hoşgörülebilir bir suç değil ve kamuya zarar verir.”