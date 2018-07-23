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Özil'in ayrılık kararı sosyal medyada

23.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’ndan ayrılma kararının yankıları sürüyor.

Özil’in bu adımı siyaset ve spor camiasının yanı sıra Almanya’daki sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun biçimde tartışılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için yoğun biçimde eleştirilen Özil, bu konuda uzun süren sessizliğini Pazar akşamı Twitter üzerinden yaptığı üç ayrı Tweet'le bozdu. Özil, Alman Milli takımından ayrılacağını duyurdu.

Özil’in Almanya gündeminde damgasını vuran bu açıklaması sosyal medyada toplumun farklı kesimlerinden kullacıların tepkisine neden oldu.

Yine başka bir Yeşiller Partili siyasetçi Renate Kühnast da, Bayern Münih Başkanı Uli Hönes'in Mesut Özil hakkında sarfettiği “Olayın sonlanmasına sevindim, zaten yıllardır çok kötü oynuyordu. Şimdi de Grindel, Löw, Bierhoff mu suçlu oldu?” şeklindeki açıklamasını Twitter üzerinden sert bir dille eleştirdi.

Kühnast Höhnest’in vergi kaçırmaktan yargılandığı ve bu yüzden hapis yattığı sırada kendisine gösterilen dayanışmayı hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok dikkatli bir biçimde ifade etmek gerekirse: İşlediği suça rağmen, yanaklarını bu kadar şişirip ağız dolusu konuşmamalı. Vergi kaçakçılığı hoşgörülebilir bir suç değil ve kamuya zarar verir.”

Irkçılıkla mücadele konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Amadeu Antonio Vakfı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaysa şöyle:

"Bir yandan Özil'in ‘malum' fotoğrafını siyasi bir hamle olarak değerlendirirken aynı zamanda ırkçılığı, güya futbolla ilgisi olmadığı için görmezden gelmek çifte standarttır”

Başka bir Twitter kullanıcısı da bu Özil’e yönelik tepkilerin ırkçıların ekmeğine yağ sürmek anlamına geldiğini belirtiyor:

"Bu aşırı sağcıların ve ırkçıların zaferi demek! Bu bir ayrılıktan çok daha fazlası”

"Son yıllarda gösterdiğin performans için çok teşekkürler ve ayrılık kararın için de! Sana ve sevdiklerine başarılar”

"Diğer pek çokları gibi çok kötü olan performansı hakkında konuşmak gerekir. Ayrıca çoktan istifa etmesi gereken Löw ve Dünya Kupası'nın ilk turunda elenen ekibinin; Bierhoff ve Grindel'in bu konudaki ortak sorumluluğunu. Sadece Özil hakkındaki özel haberleri değil”

Özil’in milli takımdan ayrılık kararını Almanya için bir kazanım olduğunu düşünenler de var.

"Bu İslamcı- ve diktatördostunun ayrılık kararıyla kazanan tek taraf var: Bizim ülkemiz”

DW, MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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