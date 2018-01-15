Özür diledi binlerce dolar kazandı! Büyük bir skandala imza atmıştı

Ünlü YouTuber Logan Paul, arkadaşlarıyla birlikte Japonya'da korku filmlerine konu olmuş 'intihar ormanı ' Aokigahara'ya gidip burada intihar eden bir Japon'un görüntülerini çekmiş ve bu videoyu YouTube'ta paylaşmıştı.
Gelen tepkiler üzerine özür dileyen ve özür metnini yine YouTube üzerinden yayınlayan Logan Paul'un bu video ile bile binlerce dolar kazandığı ortaya çıktı.
YOUTUBE BAĞLARINI KOPARMIŞTI
Logan karşılaştığı kitlesel tepkilerin ardından özür dilediği ikinci bir video paylaşsa da tepkiler dinmemiş ve sosyal medya kullanıcıları Paul'un YouTube sayfasının kapatılmasını talep etmişti.
Bunun üzerine harekete geçen YouTube Paul'un kanalı kapatılarak markaların platform içerik yaratıcılarının % 5'inin reklam sattığı YouTube'un 'Tercih Edilen Programlar' listesinden de kaldırılmıştı.
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