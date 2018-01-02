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Pakistan ABD Büyükelçisi’ne Nota Verdi

02.01.2018 18:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

ABD’nin İslamabad Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Büyükelçi David Hale’in, Pazartesi akşamı Pakistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı kaydedildi. Başkan Donald Trump’ın Pakistan’a yönelik eleştirileri diplomatik krizin yanısıra gösterilere de yolaçtı.

Pakistan ile Amerika arasında Başkan Donald Trump'ın son tweet mesajı sonrasında artan gerginlik diplomatik krize dönüştü.

Pakistan, Amerika'nın İslamabad Büyükelçisi'ne nota verdi.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi David Hale'in, Pazartesi akşamı Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı kaydedildi.

Başkan Trump, Twitter üzerinden paylaştığı yeni yıl mesajında Pakistan'ın militanlara karşı yeterli önlem almadığını ve Amerika'yı "aptal” yerine koyduğunu söylemişti.

Trump, Amerika'nın "safça” Pakistan'a son 15 yılda 33 milyar dolar verdiğini ve karşılığında sadece "yalan-dolan gördüğünü” yazmıştı. Trump, Pakistan'ın, Amerika'nın Afganistan'da aradığı teröristlere de kucak açtığını söyleyerek, yardımların kesileceğini dile getirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawasa Asıf ise Trump'a twitter üzerinden verdiği yanıtta, "gerçekle kurgu arasındaki farkı ortaya koyacaklarını” kaydetti.

ABD uzun süredir Pakistan'ı, ülkedeki militanların Afganistan'da operasyonlar yapmasına izin vermekle suçluyor.

Başkan Donald Trump'ın Pakistan'a yönelik sert eleştirileri sonrasında, Pakistan'ın Karaçi kentinde protesto gösterisi düzenlendi.

Donald Trump ve Amerika karşıtı sloganlar atan göstericiler Amerikan bayrağını ateşe verdiler.

Protestocular, Pakistan hükümetine de Trump'a karşılık vermesi için çağrıda bulundu.

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