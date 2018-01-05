Pakistan: ‘ABD’nin Yardımı Kesmesi İlişkileri Zedeleyecek’

Amerika'nın Pakistan'a askeri alanda yapacağı en az 900 milyon dolarlık yardımı askıya aldığını açıklamasının ardından üst düzey bir Pakistanlı yetkili kararın iki ülke ilişkilerine zarar vereceğini söyledi.
Pakistan Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nuzhet Sadık, ülkesinin Amerika'nın yardımı olmaksızın da ayakta kalabileceğini söyleyerek bunu 1990'larda da yaptıklarını hatırlattı. Sadık, "Ancak tabii ki tercihimiz sorunlu ilişkilerimizi düzeltmek olur” şeklinde konuştu.
Sadık "Amerika'nın yapmakta olduğu şey, terörle mücadele politikasına ve bölgede kalıcı barışı sağlamaya fayda sağlamayacak” dedi.
"Pakistan Taliban'a karşı gereğini yapmıyor”
ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Pakistan'ı Afganistan'daki Amerikan askerlerini hedef alan Taleban militanlarına karşı katı tutum takınmadığı gerekçesiyle suçlamıştı. Amerikalı yetkililer uzun süredir Pakistan'ın aşırıcı grupların üzerine yeterince gitmediği hatta cesaretlendirdiğini söylüyor. İslamabad ise iddiaları reddediyor.
Amerika'nın Pakistan'a yapacağı yardımı askıya aldığını açıklamasının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı kararın bölgedeki etkilerinin ön görülemez olduğunu belirtti. Ülkede 17'nci yılına giren terörle mücadelenin Pakistan'a maliyetinin ise 120 milyar doların üzerinde olduğunu aktardı.
Açıklamada Pakistan'ın işbirliğinin Taleban'a büyük darbe vurduğu kaydedildi.
Pakistan, Afganistan sınırına çok sayıda güvenlik noktası ve yasa dışı sınır geçişini önlemek için parmaklıklar kurmaya başlamıştı. İki ülke arasındaki uluslararası sınırı tanımayan Afganistan ise buna karşı çıkmıştı.
Pakistan, Afganistan'ı sorumlu tutuyor
Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bölgedeki istikrarsızlıktan büyük ölçüde Afganistan'ı sorumlu tutu, sayısı 1 milyonu aşan Afgan sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğini ve Taleban ile diğer silahlı grupların faydalandıkları kaçak afyon üretimini engelleyeceğini aktardı.
Amerika, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Pakistan'a güvenlik alanında yapmayı planladığı en az 900 milyon dolarlık yardımı askıya aldığını duyurmuştu. Açıklamada yardımın ancak Pakistan'ın Afgan Taliban'ı ve Hakkani gibi militan gruplara karşı harekete geçmesi halinde yeniden açılacağını belirtilmişti.
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