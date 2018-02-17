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Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 13:09 | Son Güncelleme

Kasur kentinde kaçırdığı 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce tecavüz edip, ardından boğarak öldüren 24 yaşındaki İmran Ali hakkındaki karar açıklandı. Pakistan mahkemesi suçlu bulunan Ali'yi 4 kez idam cezasına çarptırdı. Kasur kentinde kaçırdığı 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce tecavüz edip, ardından boğarak öldüren 24 yaşındaki İmran Ali hakkındaki karar açıklandı. Pakistan mahkemesi suçlu bulunan Ali'yi 4 kez idam cezasına çarptırdı.

Onlarca görgü tanığının ifade verdiği ve yalan makinesinin de kullanıldığı duruşmada, mahkemeye DNA örnekleri de sunuldu. Yerel medya, Ali'nin suçunu itiraf etmesinin ardından avukatının davadan çekildiğini duyurdu. Ali'ye kaçırma, cinayet, terör ve cinsel sapıklık suçlarından 4 kez idam cezası ve 3,2 milyon rupee (29 bin dolar) para cezası verildi.

Polis Ali'nin aynı bölgede daha önce başka kız çocuklarının da kaçırılıp aynı şekilde öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Zeynep'in ailesinin çabasıyla ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında, Ali 23 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Protestolarda 2 kişi ölmüştü

Zeynep'in cansız bedeni 9 Ocak'ta Lahor eyaletinin güneyindeki Kasur'da bir çöplükte bulunmuştu.

Zeynep'in boğularak öldürüldüğünün açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, protestolarda, karakolu basmaya çalıştıkları bildirilen iki kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Yetkililer kaçırma, cinsel saldırı, cinayet gibi suçları önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlanıyor.

Zeynep'in ailesi de kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

Mobese görüntülerinin ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyor.

Kasur polisi son iki yılda kentte 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan tecavüz

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Biz de olsa serbest kalirdi enservakfinda yasadik gördük
@husagh1 laik bi ülkede yaşıyoruz diyip idam istiyorsunuz ? idam gelse şeriat geliyor diyip sokaklara inersiniz !
darısı başımıza şu idam gelsin artık!!!!!!!!
idamdan once guzel bi iskence fena olmaz
İDAMI GETİRİN ARTIK ÜLKEMİZE. HERŞEYE REFERANDUM YAPILIYOR. YAPIN BUNUN İÇİNDE NE BEKLİYORSUNUZ. İLLA CEZAMIZI BİZ KENDİMİZ Mİ KESELİM..
Yerle Yeksan Olasın Dünya
yine sapıklık yine müslüman ülke
idam ülkemize gelmesine gelsin de... öncelikle ÜLKEMİZE ADALET GELMESİ GEREKİYOR... ADALET TARAFSIZ OLMALI, HER KES EŞİT OLARAK GÖRMELİ VE ADALET HERKESE UYGULANMALI... BU CUMHURBAŞKANI DA OLSA MİLLETVEKİLİ DE OLSA VEYA HERHANGİ BİRİSİ DE OLSA ADALET KORKMAMALI VE GEREKENE CEZASINI VERMELİ... 1 ) tecavüz 2 ) vatana ve türk milletine ihanet edenlere 3 ) tereröstlere 4 ) devlette yolsuzluk ve hırsızlık yapanlara 5 ) masum insanları öldürenlere İDAM İSTİYORUZ... ARTIK ŞART
Onlarda müslüman bizde.eee niye onlar idam edebiliyorda biz niye edemiyoruz?niye biz bu pislikleri besliyoruz?yazık, günah paralarımiza,vergilerimize.ZALİMLER İCİN YAŞASIN CEHENNEM.
PAKİSTAN KADAR OLAMADIK BE!TÜRKİYE DE CEZASI KESİN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMA OLURDU.
bu idam isteriz olayı bukadar gündeme getirildiğine göre erdoğan idam olayını cıkaracak herhalde...
PEDOFİLİ ÇOĞALDI İDAM ÇOCUKLARA KADINLARA İDAM GELSİN DİYORUM BUNDAN ÖNCE BASTIĞI YERİ GÜMLETEN BU KANUNU GETİRECEK OLAN GÜMBÜR GÜMBÜR ÜLKEMİ MERHAMETİ İLE VAHŞİ CANAVARLARI İNŞETECEK BİR LİDER GELSİN KURBAN OLDUĞUM ALLAH SENDEN BAŞKA SESİMİZİ DUYACAK KİMSEMİZ YOK SEN BİZE YÜCE ELİNİ UZAT ALLAHIM
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