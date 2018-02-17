Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Onlarca görgü tanığının ifade verdiği ve yalan makinesinin de kullanıldığı duruşmada, mahkemeye DNA örnekleri de sunuldu. Yerel medya, Ali'nin suçunu itiraf etmesinin ardından avukatının davadan çekildiğini duyurdu. Ali'ye kaçırma, cinayet, terör ve cinsel sapıklık suçlarından 4 kez idam cezası ve 3,2 milyon rupee (29 bin dolar) para cezası verildi.

Polis Ali'nin aynı bölgede daha önce başka kız çocuklarının da kaçırılıp aynı şekilde öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Zeynep'in ailesinin çabasıyla ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında, Ali 23 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Protestolarda 2 kişi ölmüştü



Zeynep'in cansız bedeni 9 Ocak'ta Lahor eyaletinin güneyindeki Kasur'da bir çöplükte bulunmuştu.

Zeynep'in boğularak öldürüldüğünün açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, protestolarda, karakolu basmaya çalıştıkları bildirilen iki kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Yetkililer kaçırma, cinsel saldırı, cinayet gibi suçları önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlanıyor.

Zeynep'in ailesi de kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

Mobese görüntülerinin ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyor.

Kasur polisi son iki yılda kentte 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı.