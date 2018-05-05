Pakistan'da madende patlama: 16 ölü

Pakistan hükümet yetkilisi Cavit Enver, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Marghat köyündeki madende metan gazı patlaması olduğunu açıkladı.

Patlamada 16 madencinin öldüğünü belirten Enver, 9 madencinin yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

Bölgedeki madenlerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için daha önce de kazalar olmuştu.

