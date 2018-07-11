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Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı: 12 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 00:51 | Son Güncelleme

Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında bir saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı: 12 ölü

Peşaver polisi, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde, Bilur'un seçmenleriyle buluştuğu sırada meydana gelen patlamanın bir canlı bomba saldırısından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırının ardından ağır yaralanan Harun Bilur ve diğer yaralılar, bölgedeki bölgedeki Lady Reading Hastanesine kaldırıldı.
AA muhabirine konuşan hastane sözcüsü Zulfikar Babaheil, patlamada ağır yaralanan Bilur'un hastanede yaşamını yitirdiğini, bazı yaralıların durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Hastane tarafından Harun Bilur dahil 12 kişinin öldüğü, aralarında Bilur'un oğlunun da bulunduğu 35 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bilur'un babası Beşir Ahmet Bilur da Peşaver'de 2012'de düzenlenen bir parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırıyı da Pakistan Taliban'ı üstlenmişti.

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Pakistan canlı bomba miting Son dakika Avami Ulusal Partisi Harun Bilur

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