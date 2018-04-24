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Pakistan'da üç intihar saldırısı birden! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ketta kentinde üç intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan'da üç intihar saldırısı birden! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Ketta kentinde üç intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan intihar saldırısı Ketta

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