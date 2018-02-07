Pakistan: 'Dine küfretti' diye öğrenciyi linç edenlere idam ve ömür boyu hapis

Pakistan'da mahkeme, 'İslam'a hakaret etmekle' suçlanan üniversite öğrencisi Mashal Khan'ı öldürme suçlamasıyla bir kişiye idam, beş kişiye de ömür boyu hapis cezası verdi.

Davada 25 kişi çeşitli hapis cezaları alırken, 26 kişi beraat etti.

Mashal Khan adlı öğrenci geçen yıl Nisan ayında Pakistan'ın kuzeybatısındaki üniversite yurdunda yüzlerce öğrenci tarafından odasından çıkartılmış ve dövülmüştü. Daha sonra vurulan Mashal Khan'ın cesedi parçalanmıştı.

Dava güvenlik kaygıları nedeniyle Haripur Merkez Hapishanesi'nde görüldü. Duruşma yapılırken, hapishanenin etrafındaki yollar kesildi ve yüzlerce polis görev yaptı.

Mashal Khan kimdi**?**

25 yaşındaki İletişim Bilimleri öğrencisi Mashal Khan, Hayber Pakhkunkhwa bölgesinde bulunan Abdül Veli Han Üniversitesi'nde okuyordu.

Kendini hümanist diye tanımlayan Mashal Khan'ın odasında Che Guevera ve Karl Marks'ın resimleriyle, ifade özgürlüğüne destek veren sloganlar bulunuyordu.

Ölümünün ardından yapılan haberlere göre "İslam karşıtı" görüşlere sahip olmakla suçlanıyordu ve ölümünden önceki gün din hakkında ateşli bir tartışmaya girişmişti.