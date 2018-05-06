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Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal’in Naroval bölgesinde silahla vurulduğu bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Yetkililer, Pakistan içişleri bakanının silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi.

Punjab'ın merkezinde seçim mitinginde Ahsan İkbal'in omzundan vurulduğu söylendi.

Suikast girişiminin Temmuz ayı sonlarında olması beklenen genel seçimler öncesinde siyasi gerginliklerin artmasıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Hükümet sözcüsü Maik Ahmad Khan, İkbal'in hayati tehlikesinin olmadığını ve saldırganın tutuklandığını söyledi.

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Pakistan içişleri bakanı

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