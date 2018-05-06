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Pakistan İçişleri Bakanı'na Suikast Girişimi

06.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan Iqbal, silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu

Pakistan İçişleri Bakanı'na Suikast Girişimi

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan Iqbal, silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Narowal bölgesindeki saldırıda Iqbal’in kolundan yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından saldırganın hemen yakalandığı kaydedildi.

Iqbal, iktidar partisi üyesi ve eski Başbakan Navaz Şerif’in sadık bir müttefiki.

Pakistan Başbakanı Shadid Khaqan Abbasi saldırıyı şiddetle kınadı ve olayla ilgili acil bir rapor istedi.

Bir hükümet yetkilisi saldırı sırasında Iqbal’in bir Hristiyan grupla görüşmeden dönmekte olduğunu kaydetti.

Yetkili, “Bunun saldırıyla ilgili olup olmadığı belli değil. Soruşturma sonrasında bileceğiz” dedi.

Pakistan’da militan saldırıları son dönemde azalmış durumda ancak militanlar hala bir tehdit olmayı sürdürüyor ve suikastler düzenliyor.

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