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Pakistan: Nükleer füzelerimiz Hindistan’ın tüm kentlerini vurabilir

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Pakistan Savunma Bakanı Rana Tanveer Hussain, nükleer teknolojilerinin Hindistan'ın herhangi bir kentini hedef alabilecek yetkinlikte olduğunu söyledi.

Pakistan ve Hindistan arasında devam eden siyasi gerginlik sürerken, Bakan Hussain, Hint komutanın açıklamalarına yanıt olarak Pakistan'ın nükleer ve füze teknolojilerinin geliştiğini ve Hindistan'ın her kentini hedef alabileceklerini söyledi ve "Bu nükleer çarpışmaya davettir. Eğer istetikleri buysa buyursunlar kararlılığımızı test etsinler. Umarız generalin bu şüpheleri hızla giderilir” dedi.

Hindistan Ordu Komutanı General Rawat, başkent Yeni Delhi'de Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Hindistan ordusunun Pakistan'ın "nükleer blöfünü" gördüğünü ve yönetimden emir geldiği takdirde sınır dışı operasyon düzenlemeye hazır olduğunu söylemişti.

Pakistan Savunma Bakanı Hussain, Hindistan Ordu Komutanı Rawat'ın açıklamalarının sorumsuzca ve tehditkar olduğunu fakat bu açıklamanın ciddiye alınması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Savunma üretimimiz artışta. Ordunun ihtiyaçlarının yüzde 80'i yerel olarak tedarik ediliyor. Pakistan kendi savaş uçağını üreten altı yedi ülkeden biri."

Misilleme saldırısında yedi Pakistan askeri öldü

Hindistan ordusuna mensup bir askerin Cumartesi günü Rajouri bölgesinde Pakistan tarafından öldürülmesinin ardından Hint ordusu Pakistan'a misilleme operasyonu gerçekleştirdi ve yedi Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı. Pakistan ordusu Twitter'da yaptığı açıklamada en az dört Pakistan askerinin öldüğünü doğruladı.

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