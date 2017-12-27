Pakistan'da Benazir Butto suikastının üstü nasıl örtüldü?

Benazir Butto ise 1990'larda iki kere başbakan seçildi. Butto'yu yolsuzluk suçlamalarıyla görevden almaya kalkışan ordu hiçbir zaman Butto'ya güvenmedi.

Benazir Butto, Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadındı. Suikastının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ölüm emrini kimin verdiğinden çok Pakistan'da kurulu siyasi düzenin nasıl işlediği ortaya çıktı.

Butto'nun destekçileri sokaklara çıktı, yolları kapadı, ateş yaktı ve Pakistan karşıtı sloganlar attı.

Getty Images Bu fotoğaf çekildikten çok kısa bir süre sonra suikast gerçekleşti General ve 'tehdit eden' telefon konuşması10 yıl sonra, o zamanlar görevdeki genelkurmay başkanı olan Pervez Müşerref, ülkedeki kurulu siyasi düzenin önde gelen isimlerinin Butto'nun suikastında rol oynamış olabileceğini söylüyor.

Ülkede egemen olan bazı güçlerin Taliban ile cinayetin gerçekleşmesi için bağlantıya geçmiş olması ihtimalinin olup olmadığı dair sorusuna General Pervez Müşerref şu yanıtı verdi: "Evet, bu bir ihtimal. Çünkü toplum o zaman dini hatlar üzerinde kutuplaşmıştı."

Ve bu etmenlerin Butto'nun cinayeti üzerinde bir etkisinin olabileceğini söylüyor.

Pakistan'ın eskiden başında bulunan bu liderden gelen açıklama çok şaşırtıcı. Genelde Pakistan'daki askeri liderler, vahşi ve cihatçı saldırılara devletin dahil olduğunu reddediyor.

BBC Pervez Müşerref Pervez Müşerref'e bu konuyla ilgili bir bilgisinin olup olmadığını sorduğumda, "Elimde gerçeklere dair bir bilgi yok. Ancak çıkarımım bence gayet doğru. Batı'ya yakın olduğu bilinen bir kadın bu odaklar tarafından şüpheli bir gözle görülür" dedi.