Pakistan’da Çifte İntihar Saldırısı

Pakistan’ın güney batısındaki Quetta kentinde üç saldırgan tarafından iki ayrı intihar eylemi düzenlendi. Güvenlik güçlerinin hedef alındığı saldırılarda altı polis öldü 15’i ise yaralandı.

Saldırganlardan biri polise ait aracı hedef aldı. Patlamada altı polis öldü yedisi ise yaralandı.

Vilayetin emniyet müdürü Moazzam Jah Ansari olayın intihar eylemi olduğunu ve altı polisin öldüğünü doğruladı.

Bu saldırıdan yarım saat önce ise iki intihar eylemcisi Mian Ghundi bölgesindeki bir güvenlik kontrol noktasını hedef aldı. Askerler saldırganlara ateş açtı. Olayda sekiz asker yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen ise henüz olmadı.