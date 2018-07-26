Pakistan'da İmran Han'dan zafer ilanı

Oyların sayım sürecinde hile yapıldığı iddiaları ortaya atılan seçimlerde, Han'ın en büyük rakibi ve yolsuzluk suçlamasıyla 10 yıl ceza alan hapisteki eski başbakan Navaz Şerif'in oğlu Şahbaz Şerif ve partisi Pakistan Müslüman Birliği (PML-N) sonuçları reddettiğini açıkladı.

"Allah bana iktidara gelme ve 22 yıl önce başlattığım ideolojiyi uygulamaya koyma şansı verdi" ifadesini kullanan Han, televizyondan yayınlanan zafer konuşmasında ayrıca "ülkemizi bir kanser gibi kemiren" sözleriyle tanımladığı yolsuzlukla mücadele etme sözü verdi.

Resmi sonuçların bu akşam açıklanmasının beklendiği seçimlerde zaferini ilan ettikten sonra bir konuşma yapan Han, "Allah’ın izniyle başardık ve kazandık, eğer Allah izin verirse bir örnek teşkil edeceğiz" dedi.

Resmi sonuçlar bu gece açıklanacak.Pakistan'da Çarşamba günü yapılan genel seçimlerde eski kriket yıldızı İmran Han zaferini ilan etti. Han’ın açıklamasının ardından 65 yaşındaki siyasetçinin destekçileri sevinç gösterilerinde bulundu.

Oyların henüz yarısı sayılmadan Twitter üzerinden bir açıklama yapan Şerif, "Demokratik süreçleriniz on yıllarca geriye itilmiştir. Eğer halkın vekâleti adil bir şekilde verilseydi, sonuçları memnuniyetle kabul ederdik" diyerek itirazını dile getirdi.

Seçimlerde "açık bir şekilde hile yapıldığını" sözlerine ekleyen Şerif, "hatanın düzeltilmesi için tüm siyasi ve hukuki seçenekleri devreye alacaklarını" belirtti.

Pakistan'daki bağımsız İnsan Hakları Komisyonu da bazı bölgelerde kadınların oy vermesinin önünde engeller yaratıldığını duyurdu.

Pakistan Seçim Komisyonu ise hile iddialarını reddetti ve sayımdaki gecikmelerin bu seçimlerde ilk kez kullanılan bir yazılımdan kaynaklandığını açıkladı. Seçim Komisyonu Başkanı Serdar Muhammed Rıza, artan tepkiler üzerine "Bu seçimler yüzde 100 adil ve şeffaftır" dedi.

Han da seçimleri Pakistan tarihindeki "en şeffaf oylama" olarak değerlendirirken, tüm hile iddialarının araştırılacağını ve ülkeyi kendi liderliği altında "birleştirmeyi" hedeflediğini söyledi.