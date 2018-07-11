Pakistan’da intihar saldırısı: En az 13 ölü

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Salı günü düzenlenen intihar saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, saldırganın liberal sol eğilimli Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) seçim mitingi sırasında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini açıkladı. Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Emniyet Müdürü Gazi Cemal, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 25 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Avami Ulusal Partisi'nin milletvekili adayı Harun Bilur'un da bulunduğunu belirtti. Saldırganın, Bilur'un miting için toplanan yaklaşık 200 kişiye hitaben yapacağı konuşmaya başladığı sırada patlayıcı infilak ettirdiği ifade edildi. Polis yetkilis Şevket Malik, "intihar saldırısının Bilur'u hedef aldığına” dikkat çekti.

Bilur'un babası da saldırıda yaşamını yitirmişti

Peştunların yoğun olarak yaşadığı Hayber-Pahtunhva eyaletinin tanınmış bir ailesine mensup Harun Bilur'un yine siyasetçi olan babası Beşir Bilur da Peşaver'de 2012 yılında düzenlenen bir intihar saldırısında yaşamını yitirmişti.