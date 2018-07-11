HABER

Pakistan’da intihar saldırısı: En az 13 ölü

11.07.2018 08:39 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir seçim mitingini hedef alan intihar saldırısında aralarında ANP’nin milletvekili adayı Harun Bilur’un da bulunduğu en az 13 kişi öldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Salı günü düzenlenen intihar saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, saldırganın liberal sol eğilimli Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) seçim mitingi sırasında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini açıkladı. Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Emniyet Müdürü Gazi Cemal, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 25 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Avami Ulusal Partisi'nin milletvekili adayı Harun Bilur'un da bulunduğunu belirtti. Saldırganın, Bilur'un miting için toplanan yaklaşık 200 kişiye hitaben yapacağı konuşmaya başladığı sırada patlayıcı infilak ettirdiği ifade edildi. Polis yetkilis Şevket Malik, "intihar saldırısının Bilur'u hedef aldığına” dikkat çekti.

Bilur'un babası da saldırıda yaşamını yitirmişti

Peştunların yoğun olarak yaşadığı Hayber-Pahtunhva eyaletinin tanınmış bir ailesine mensup Harun Bilur'un yine siyasetçi olan babası Beşir Bilur da Peşaver'de 2012 yılında düzenlenen bir intihar saldırısında yaşamını yitirmişti.

Çeşitli aşırı grupların aktif olduğu Pakistan'da İslamcı örgütlere yönelik askeri operasyonların yoğunlaştırılması nedeniyle 2015 yılından beri düzenlenen terör saldırılarının sayısında düşüş kaydedildi. Ancak 25 Temmuz'daki genel seçimler öncesinde seçim kurulu ordudan güvenliği artırmasını talep etmişti. Ordudan yapılan açıklamada, seçimler öncesinde güvenliğin sağlanması için yaklaşık 370 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı belirtilmişti.

AFP,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
NSU kurbanları kimlerdi?NSU kurbanları kimlerdi?
Adnan Oktar ve çevresindekilere yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı varAdnan Oktar ve çevresindekilere yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan, 2 Rus diplomatı sınırdışı etti

Yunanistan, 2 Rus diplomatı sınırdışı etti

Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz

Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz

Hollandalı lider Wilders: Erdoğan'ı sevenler defolup gitsin

Hollandalı lider Wilders: Erdoğan'ı sevenler defolup gitsin

'Tarihin en büyük savaşı' giderek şiddetleniyor

'Tarihin en büyük savaşı' giderek şiddetleniyor

ABD’de bir evde 5 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ABD’de bir evde 5 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Financial Times: Erdoğan ekonomiyi aile meselesi yaptı

Financial Times: Erdoğan ekonomiyi aile meselesi yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.