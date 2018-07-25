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Pakistan'da seçim günü patlama: En az 29 ölü

25.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

Seçimlerin yapıldığı Pakistan'ın Ketta kentinde bir seçim yerine düzenlenen intihar saldırısında en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan vilayetinin Ketta kentinde bir seçim yerine düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 29 kişi yaşamını yitirirdi, 40 kişi de yaralandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve vilayetin idari merkezi Ketta'dan yerel bir yetkili olan Haşim Gilzai, "(İntihar bombacısı) seçim yerine girmeye çalışıyordu. Polis engel olmaya kalkıştığında da kendisini patlattı" ifadesini kullandı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Ketta Sivil Hastanesi hekimi Muhammed Cafer, yaralıların bazılarının durumlarının kritik olması dolayısıyla ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Reuters haber ajansının IŞİD'in yayın organı Amaq'a dayandırdığı haberine göre saldırıyı grup üstlenirken, bugün ülkede düzenlenen yerel seçimlerde polis ve ordu güçlerince yaklaşık bir milyon personel oy verme işleminin huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi için görevlendirildi.

Ancak ülkenin yoksul bölgelerinden Belucistan vilayeti son zamanlarda başka saldırılara da sahne oldu. Seçim kampanyası döneminde ülkenin tarihindeki en büyük intihar saldırısında 153 kişi hayatını kaybederken, vilayetin başka bir kenti Kuzdar yakınlarındaki bir köyde bu sabah başka bir seçim yerine el bombası ile yapılan saldırıda bir polis hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Bıçak sırtında seçim yarışı

Ülkede bugün düzenlenen genel seçimlerde hapisteki eski başbakan Navaz Şerif ile eski kriket yıldızı İmran Han en güçlü iki aday olarak öne çıkıyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre her iki adayın da seçimlerde çoğunluğu sağlayacak oyu alması beklenmiyor.

Kriket yıdızı Han'ın az farkla önde olduğu görülürken, sonuçlarda ülkenin en kalabalık vilayeti ve Şerif'in favori olduğu Pencap'ın belirleyici olması bekleniyor.

DW,AFP,dpa,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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