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Pakistan’da Seçim Gününde İntihar Saldırısı: 31 Ölü

25.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

Pakistan’da bir intihar bombacısı motorsikletiyle kalabalığın arasına daldı. Kuetta şehrinde seçimlerin yapıldığı tarihi günde düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırı seçimlere de gölge düşürdü. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak yerel yöneticiler saldırıdan IŞİD’I sorumlu tuttu

Pakistan’da Seçim Gününde İntihar Saldırısı: 31 Ölü

Pakistan’da bir intihar bombacısı motorsikletiyle kalabalığın arasına daldı. Kuetta şehrinde seçimlerin yapıldığı tarihi günde düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırı seçimlere de gölge düşürdü. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak yerel yöneticiler saldırıdan IŞİD’i sorumlu tuttu.

Saldırı nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkede demokrasinin sürdürülebilirliği konusundaki zorlukları da bir kez daha gündeme getirdi.

İntihar eyleminde 35 kişi de yaralanırken, bazılarının durumu ağır olduğu belirtilen yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Pakistan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nadim Kasım yaptığı açıklamada Başbakan İmran Khan’ın oyunu açık şekilde kameralar önünde kullanmasının, oy pusulasının gizliliğini ihlal ettiğini ve kendisinin verdiği oyun geçersiz sayılabileceğini belirtti.

Bugün (Çarşamba) yapılan seçimlerle Ulusal Meclis, parlamentonun alt kanadı ve 4 bölgesel meclisin üyeleri belirlenecek. Ülkede manipülasyon iddialarıyla dolu bir kampanya süreci yaşandı. Bu sebeple uzmanlar ve sağcı gruplar, seçim sonrasına yönelik olarak istikrarsızlık ve seçimi kaybeden partilerin yoğun itirazları olacağı uyarısında bulunuyorlar.

Seçimin sonucu henüz belli olmasa da, seçimden tek bir partinin çoğunluğu kazanarak çıkması beklenmiyor. Bu durumun da seçimlerden sonra hükümetin kurulması sürecinin uzamasına neden olacağı yorumları yapılıyor.

Seçim kampanyası sırasında Belucistan bölgesinde de kanlı saldırılar oldu. Bir mitingte kendisini havaya uçuran intihar bombacısı 149 kişinin ölümüne 400 kişinin yaralanmasına yol açarken, saldırıyı IŞİD üstlendi. Belucistan’ın bazı bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle seçim süresince telefon ve internet hizmetleri kesildi.

Öte yandan muhalif iki grup arasında çıkan çatışmada da bir kişi öldü iki kişi de yaralandı.

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