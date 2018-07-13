Pakistan’da Seçim Mitinginde İntihar Saldırısı

Pakistan’ın güneybatısında bir seçim mitingi sırasında düzenlenen intihar saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti. Olay, ülkede aynı gün içindeki ikinci intihar saldırısı oldu.

Saldırılar, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başbakan Navaz Şerif’in 25 Temmuz genel seçimleri öncesinde Londra’dan ülkesine döneceği güne denk geldi.

Belucistan eyaleti sağlık bakanı Faiz Kakar Reuters’a yaptığı açıklamada, ölü sayısının 70’e yükseldiğini, 120’nin üzerinde de yaralının olduğunu söyledi.

Üst düzey polis yetkilisi Kaim Laşari de, Mastung kentindeki mitinge 1000’den fazla kişinin katıldığını kaydetti.

Patlamada yaşamını yitirenler arasında Belucistan yerel meclisi için yarışan ve bölgenin 2008-2013 yılları arasında yöneticisi olarak görev yapan Navab Aslam Raisanı’nin kardeşi olan Siraj Raisani de bulunuyor.

Raisani bu hafta içerisinde seçim öncesi şiddet olaylarında hayatını kaybeden ikinci aday oldu.

Gün içinde daha önce de kuzeydeki Bannu kentinde bir seçim konvoyunu hedef alan patlamada 4 kişi ölmüştü.

Salı günü de Peşaver kentindeki Taliban karşıtı bir siyasi partinin mitinginde yine bir intihar saldırganı üzerindeki bombayı patlatmış, olayda 20 kişi yaşamını yitirmişti.

