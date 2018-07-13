HABER

Pakistan'da seçim mitinginde intihar saldırısı

13.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

Pakistan'da bir seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 128 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da seçim mitinginde intihar saldırısı

Yurt dışındayken yolsuzluk suçundan gıyabında hapis cezası verilen eski Başbakan Navaz Şerif ise ülkeye dönüşünde tutuklandı.Pakistan'da bir seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 128 kişi hayatını kaybetti. Yurt dışındayken yolsuzluk suçundan gıyabında hapis cezası verilen eski Başbakan Navaz Şerif ise ülkeye dönüşünde tutuklandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan vilayetinin başkenti Kuetta yakınlarındaki Mastung kasabasında düzenlenen bir seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.

Bir saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle gerçekleşen patlamada, yeni kurulan Belucistan Avami Partisi'nin (BAP) milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani dâhil 128 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistanlı yetkililer, saldırıda 150'den fazla insanın da yaralandığını belirtti.

Pakistan'da son bir hafta içinde, 25 Temmuz'da yapılacak seçimlerle ilgili etkinlikleri hedef alan üç saldırı yaşandı. Ancak Mastung'daki saldırı, ülkede son üç yılın en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Şerif havalimanında tutuklandı

Pakistan'da seçimler öncesi yolsuzluk suçundan hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Navaz Şerif ise teslim olmak için döndüğü ülkesinde uçaktan iner inmez tutuklandı.

Yolsuzlukla suçlanan ve 2017 yılında Yüksek Mahkeme kararıyla başbakanlık görevinden alınan Şerif, geçen hafta da İngiltere'deyken gıyabında 10 yıl hapis cezasına çarptılmıştı. Pakistan mahkemesi Navaz Şerif'in kızı Meryem'i de yedi yıl hapse mahkûm etmişti. Navaz Şerif ile birlikte Abu Dabi aktarmalı olarak Londra'dan Pakistan'ın Lahor kentine dönen Meryem Navaz da havalimanında tutuklandı. Her iki isim de Lahor'dan başkent İslamabad'a götürüldü.

DW,AP,rtr,AFP/CÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Türkiye'de OHAL 18 Temmuz'da sona eriyorTürkiye'de OHAL 18 Temmuz'da sona eriyor
13 Temmuz Amerikan Basınından Özetler13 Temmuz Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

İlginizi Çekebilir

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.