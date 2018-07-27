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Pakistan’da Seçimin Ardından İlk Protesto

27.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Muttahida Meclisi Amal ittifakının lideri Maulana Fazlur Rehman, seçimde hile yapıldığını iddia ederken, aynı görüşteki yüzlerce kişi Hangu kentinde gösteri yaptı

Pakistan’da Seçimin Ardından İlk Protesto

Pakistan’da İslami değerleri savunan siyasi partilerin oluşturduğu ittifakın destekçisi yüzlerce kişi ülkenin kuzey batısındaki Hangu kentinde gösteri düzenledi. Göstericiler seçimlere hile karıştığını savunuyor.

Pakistan’da Çarşamba günü yapılan genel seçimi eski kriket oyuncusu İmran Han’ın partisi önde bitirmişti.

Muttahida Meclisi Amal ittifakının lideri Maulana Fazlur Rehman, halkı seçimde hile yapıldığı konusunda galeyana getireceği tehdidinde bulundu.

Rehman ve destekçileri, bazı oyların seçim yetkilileri tarafından kabul edilmediğini ve parti temsilcilerinin güvenlik güçleri tarafından seçim merkezlerinden zorla çıkartıldığını iddia ediyor.

Resmi sonuçlara göre Rehman’ın liderliğindeki ittifak 269 sandalyeli mecliste 12 sandalye elde edebildi.

İmran Han koalisyon için çalışacak

Seçimin galibi İmran Han’ın hükümeti kurması için koalisyon oluşturması gerekiyor.

İmran Han’ın Tahriki İnsaf Partisi 269 sandalyeli mecliste 109 sandalye kazandı. En yakın rakibi Şahbaz Şerif liderliğindeki Müslüman Birliği ise 63 sandalyede kaldı. Müslüman Birliği’nin eski lideri ve eski başbakan Navaz Şerif yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Han, Perşembe günü seçimlerle ilgili yolsuzluk iddialarını reddetti ve bunun Pakistan tarihindeki en şeffaf seçim olduğunu savundu.

Avrupa Birliği’nden giden gözlemciler de Pakistan’ın bu seçimde sınıfı geçtiği görüşünde. AB seçimlerde 120 gözlemci görevlendirdi. Bunlar 582 seçim merkezini gezdi. Gözlemciler, genele bakıldığında seçim sonuçlarının güvenilir olduğu görüşünde.

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