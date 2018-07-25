Pakistan'daki seçimlerde sandıklar kapandı

Seçim merkezlerinden birini hedef alan bombalı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti.Pakistan genel seçimlerinde sandıklar kapandı ve oyların sayımına başlandı. Seçim gününe IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırı damga vurdu.

Yaklaşık 106 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 50 ila 55 arasında olduğu belirtildi. Pakistan'da 2013 yılında gerçekleşen seçimlerdeki katılım oranı da bu civardaydı.

Yarış, hapisteki eski başbakan Navaz Şerif'in partisi ile eski kriket yıldızı İmran Han'ın arasında geçiyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre her iki adayın da seçimler sonucunda mecliste çoğunluğu sağlayacak oyu alması beklenmiyor.

Analistler de Pakistan ordusunun seçim öncesinde Han lehine müdahalelerde bulunduğu yönündeki yaygın iddialara rağmen, oyların başa baş gittiğini aktardı. Çeşitli çevreler, bugün düzenlenen genel seçimleri Pakistan'ın "en kirli seçimi" olarak nitelendirmişti.

Sonuçlarda ülkenin en kalabalık vilayeti ve Şerif'in favori olduğu Pencap'ın belirleyici olması bekleniyor.