Pakistan'ın ilk trans haber sunucusu işe başladı

Güney Asya ülkesi Pakistan'da ilk kez bir trans birey haber bülteni sunucusu olarak işe başladı. 21 yaşındaki Marvia Malik, yerel Kohenur TV kanalında geçen Cumartesi günü ilk bültenini sunarak ülkede trans bireylerin son dönemlerde elde ettiği kazanımlara bir yenisini ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan Malik, bültenden sonra sayısını hatırlamayacak kadar fazla olumlu tepki aldığını ve bu durumun kendisi için hayatta kalma mücadelesi verdiği geçmiş yıllara göre çarpıcı bir karşıtlık yarattığını söyledi.

Malik, haber sunucusu olarak televizyonda görev almasından iki hafta önce de Pakistan Moda Tasarım Konseyi'nin defilesinde modellik yapmıştı.

Yayın sonrasında görüşleri sorulan sunucu, "İki hafta önceki defineden sonra moda dünyasındaki birçok kişiden övgü aldım, ve şimdi de bu… yoğun duygular içerisindeyim" sözleriyle heyecanını ifade etti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kanal yetkilisi Imrab Hamza da, "Malik, eğitimini bitirmesinin ardından, bir haber sunucusu olarak görevlerini yerine getiriyor" ifadesini kullandı.