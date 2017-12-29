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Pakistanlı eski Bakanı: Yolsuzluğa karıştıysam asılmaya hazırım

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 18:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Pakistan'ın eski Maliye Bakanı Ishaq Dar, haftalarca sessizliğin ardından Ulusal Hesap Verilebilirlik Bürosu tarafından kendisine karşı açılan davaları "sahte” ve "manipüle edilmiş” olarak nitelendirerek, kınadı.

Londra'daki uzun bir söyleşiden sonra, Pakistan Müslüman Birliğini kuran milletvekili, kendisinin herhangi bir yolsuzluğa karıştığı takdirde "herkesin önünde asılmaya” hazır olduğunu söyledi.

Dar, daha sonra eski Pakistan başbakanı Navaz Şerif'e karşı yapılan karalayıcı bir kampanya çerçevesinde kendisinin de hedef alındığını savundu.

Siyasetçi, "Benim adım Panama soruşturmasında değildi. İlk olarak Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) kurulduğunda ve sonra referans başvurusu yapıldığında ortaya çıktı” dedi.

Dar, o zamanki Başsavcı Anwar Zaheer Jamali'nin Panama Belgeleri soruşturmasının Sharif ailesinin dört Avenfield dairesi ile sınırlı kalacağını ve mahkemenin bunun ötesine geçmeyeceğini söylediğini belirtti.

"Ardından bir yerden diğerine yayılmaya başladı ve tamamen yeni olaylar yaratıldı" diye belirten Dar, bilincinin yerinde olduğunu söyledi ve ekledi:

"Şafak Belgeleri davasında, iki kurum arasında bir soğukluk vardı. O zaman Asya Kalkınma Bankası toplantısı için Yokohama'daydım ama bittiğinde Pakistan'a geri döndüm ve görevimi yaptım.”

Dar ayrıca üst mahkeme tarafından Panama Belgeleri davasında verilen kararlarla Imran Khan davasını karşılaştırınca arada apaçık çelişkiler olduğunu söyledi.

Senatör, iki hayır kurumunun (Hajveri Kurumu ve Hajveri Vakfı) hesaplarının ele geçirilmesi konusundaki üzüntüsünü de dile getirdi.

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