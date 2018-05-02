Pakistanlı Şoförün Oğlu İngiltere’ye İçişleri Bakanı Oldu

İngiltere’de herkes onu konuşuyor. Herkes, göçmen skandalıyla giden içişleri bakanının yerine bir göçmen bakan getirilmesinin ardında yatan ince anlamı çözmeye çalışmakla meşgul. Sacit Cavit, Theresa May hükümetinde zaten bakandı, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı. Şimdi de İçişleri Bakanı oldu.

İngiltere İçişleri Bakanı Sacit Cavit, "Ben bizzat ikinci kuşak bir göçmenim. Tıpkı Karayipli Windrush Kuşağı gibi benim ailem de İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olarak 1960’lı yıllarda geldi. Onlar da bu ülkeyi yeniden inşa etmek üzere çalıştılar ve ellerinden geleni yaptılar," şeklinde konuşuyor.

Babası Pakistan’dan çalışmaya İngiltere’ye geldiğinde henüz 17 yaşında bir köy delikanlısıymış Sacit Cavit’in. Çırçır fabrikasında iş bulmuş ama gözü daha kazançlı işlerdeymiş. Otobüs şoförlüğü işine geçince hayatını kurmuş ve çoluk çocuğa karışmış. Bir göçmenin oğlu olarak dünyaya gelen Sacit Cavit, kendisini içişleri bakanı yapan Windrush skandalı patlak verince geçmişi içinden geçirmeden edemediğini anlatıyor gazetecilere. “Ülkeyi terketmeleri istenen o kişilerden biri benim annem de olabilirdi, babam da, hatta ben bile olabilirdim” diyor.