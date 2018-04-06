Pamir: ‘Rusya Akkuyu NGS İle Doğu Akdeniz’de Güçleniyor’

Türkiye - Rusya ilişkilerinde “lokomotif sektör” olarak denilen enerjideki son tabloyu yorumlayan Necdet Pamir’e göre; Akkuyu’ya nükleer santral yapılmasıyla Ankara’nın enerji bağımlılığı artarken, Moskova ise Doğu Akdeniz’deki varlığını güçlendiriyor.

Pamir, ODTÜ Petrol Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra 25 yıl boyunca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda (TPAO) görev yaptı ve ardından TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Başkanlığı’nı üstlendi. Bugüne kadar farklı üniversitelerde enerji sektörüne ilişkin eğitimci olarak görev alan ve halen Bilkent Üniversitesi’nde dünya enerji politikaları konulu dersler veren Pamir, ayrıca “Bakü